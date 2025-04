Sorpresa en el tenis argentino por lo que alcanzó Lourdes Carlé en Madrid

La jugadora argentina de 25 años, Lourdes Carlé, doblegó a una de las jugadoras ubicadas dentro del puesto 100 del ranking de la WTA. La argentina venció en dos sets por 7-6 y 6-2 sobre la arcilla de la Caja Mágica y, de esta manera, entró al torneo Masters de Madrid.

Carlé es medallista de plata en singles y bronce de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. En esta oportunidad tuvo una efectivdad del 67% en su primer saque y de esta manera logró cuatro de ochos puntos de quiebre. Con este resultado, Carlé entró al Masters 1000 de Madrid, al igual que Juan Manuel Cerúndolo.

También se clasificó Cerúndolo

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo le ganó un partido durísimo al neerlandés Botic Van de Zandschulp y clasificó al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. Cerúndolo se llevó una trabajadísima victoria por 7-6(3), 5-7 y 7-6(5), luego de 3 horas y 16 minutos de juego. En la primera ronda de la clasificación, había derrotado al brasilero Thiago Seyboth Wild por 6-4 y 6-4.

“La Computadora” superó su quinta qualy en el año a nivel ATP, aunque solo en el primero de estos torneos pudo imponerse en la primera ronda de los cuadros principales. Cerúndolo, que todavía no conoce a su rival en la primera ronda en Madrid, irá en busca de su primer triunfo a nivel ATP desde febrero, cuando superó a su compatriota Román Andrés Burruchaga en el Argentina Open.

¿Qué dijo Jakub Mensik sobre el argentino Alejandro Resnicoff en el tenis?

"Dos días antes del primer partido, la rodilla empezó a dolerme. Visité a los médicos. No era nada grave, simplemente una inflamación fuerte. No podía caminar ni correr. Empecé a tomar calmantes, pero nada lo solucionaba... El día del partido tenía las mismas sensaciones que el día anterior. Intenté usar la cinta de correr, pero no podía ni subirme. Y pensé: 'Voy a retirarme del torneo'.

"No hice nada. Fui a la oficina del doctor a recoger el papel. Me dirigía a la sala de los fisioterapeutas y pasé por la oficina del supervisor para avisar de mi retirada. Pero estaba almorzando en ese momento, así que fui primero a la sala de fisioterapia. Me empezaron a hacer un par de tratamientos durante 30 minutos. Y me insistían: 'No es nada grave, puedes jugar con este dolor y no va a pasar nada'. Después de unos minutos, me empecé a sentir aliviado. Tomé distintos calmantes que me ayudaron. Así, 30 minutos antes del partido era capaz de correr".