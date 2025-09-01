Sabalenka supera a Bucsa y alcanza los cuartos del Abierto de EEUU

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, celebra su victoria en el partido de octavos de final sobre Cristina Bucsa, de España, del Abierto de Estados Unidos, en Flushing Meadows, Nueva York, EEUU

La defensora del título, Aryna Sabalenka, se impuso este domingo a la española Cristina Bucsa (6-1, 6-4) para sellar su regreso a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, con lo que refuerza su candidatura a conquistar su primer título de "grand slam" este año tras las derrotas sufridas en dos grandes finales.

La número uno del mundo, derrotada tanto en la final del Abierto de Australia como en la de Roland Garros, disfrutó de su victoria más cómoda en Nueva York este año mientras se acercaba a convertirse en la primera mujer desde Serena Williams (2012-14) en ganar títulos consecutivos del Abierto de EEUU.

"Estoy muy contenta con la victoria en sets corridos. El segundo set fue un poco complicado, pero estoy contenta de haberlo podido cerrar sin perder mi servicio", dijo Sabalenka a la prensa.

"Sentí que tenía todo bajo control y luego hubo un juego muy largo, cuando estaba 4-2 arriba (en el segundo set), y sentí que debería haber roto su saque. Ella jugó muy bien en ese juego."

"Sí, quizá me frustré un poco por no haber cerrado ese juego, porque estaba muy cerca. En general, estoy contenta con mi actuación."

Un punto de rotura al poco de iniciar el primer set ayudó a Sabalenka a tomar la iniciativa y logró una ventaja de 5-1 con un gran golpe por encima de la cabeza en la red antes de cerrar cómodamente el set en solo 27 minutos, lo que dejó a su rival desconcertada y sin respuestas.

La cabeza de serie, de 27 años y tres veces campeona de Grand Slam, hizo valer toda su experiencia para sofocar el repentino resurgir de Bucsa con una derecha ganadora que le otorgó un punto de rotura decisivo en el quinto juego del segundo set.

Bucsa agitó entonces los brazos como si quisiera dirigir al público del estadio Louis Armstrong tras mantener el 3-4 después de un tenso juego que duró más de 10 minutos, pero Sabalenka no se detuvo y se aseguró fácilmente la victoria.

Sabalenka, que ha alcanzado al menos los cuartos de final en los 12 últimos Grand Slam que ha disputado, esperará a la ganadora del encuentro del domingo entre Elena Rybakina y Marketa Vondrousova.

"Estoy muy orgullosa. Creo que es un logro increíble", dijo Sabalenka.

"Creo que la clave está en equilibrar la vida dentro y fuera de la pista. He hecho un gran trabajo equilibrando el trabajo duro con la recuperación y la diversión fuera de la pista."

"Esa ha sido la clave. Siento que estoy disfrutando de mi viaje y de mi vida. Creo que eso es lo principal."

