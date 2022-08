Rafa Nadal se retira de torneo en pista dura de Montreal

Rafa Nadal se retiró del torneo de preparación para el Abierto de Estados Unidos de la próxima semana en Montreal, Canadá, debido a la misma tensión abdominal que le obligó a perderse su semifinal de Wimbledon el mes pasado, dijo el viernes.

El número tres del mundo perdió en julio la oportunidad de conseguir un nuevo Grand Slam después que se retirara de su esperado enfrentamiento contra el australiano Nick Kyrgios menos de 24 horas antes del partido.

Nadal, de 36 años, quien ha ganado 22 títulos importantes, es cinco veces campeón del evento ATP 1000 de Montreal, que comienza el lunes.

"Llevo un tiempo practicando sin el servicio y empecé con los saques hace cuatro días. Todo ha ido bien, sin embargo ayer, después de mi práctica normal, sentí una ligera molestia en el abdomen y hoy seguía ahí", dijo Nadal en un comunicado.

"Después de hablar con mi médico preferimos tomar las cosas de forma conservadora y dar unos días más antes de empezar a competir".

"Estoy muy triste por no viajar finalmente a Montreal y jugar un torneo que he ganado cinco veces y que me encanta jugar. Espero seriamente poder volver para jugar ante el increíble público de allí".

El campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, también se retiró del evento el jueves, ya que no puede entrar en el país sin estar completamente vacunado contra el COVID-19, mientras que el británico Andy Murray recibió una de las cuatro invitaciones.

Con información de Reuters