Partidos del US Open 2025 de hoy martes 26 de agosto

El último día de la primera ronda del US Open 2025 llega con enfrentamientos decisivos para el cuadro masculino. El martes 26 de agosto, varias figuras destacadas del tenis mundial harán su presentación en Flushing Meadows, incluyendo al actual número uno del ranking ATP y campeón defensor del torneo. La jornada comenzará durante la tarde argentina y se extenderá hasta altas horas de la madrugada.
La actividad se desarrollará en múltiples canchas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, con partidos distribuidos tanto en sesiones diurnas como nocturnas. Las principales pistas incluyen el Estadio Arthur Ashe y el Louis Armstrong Stadium, que albergarán los encuentros más importantes de la fecha. El principal atractivo será el partido entre Jannik Sinner y Vit Kopriva en las primeras horas, y por la noche el encuentro entre Alexander Zverev y Alejandro Tabilo. La presencia argentina de la jornada será la de Francisco Cerúndolo. El número 19 del ranking ATP enfrentará al italiano Matteo Arnaldi desde las 13hs (hora argentina), partido que se podrá ver a través de Disney+ y ESPN.
Partidos para el martes 26 de agosto
- Marton Fucsovics vs Denis Shapovalov - 13:30hs
- Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard - 13:00hs
- Matteo Arnaldi vs Francisco Cerúndolo - 13:00hs
- Quentin Halys vs David Goffin - 14:10hs
- Alexei Popyrin vs Emil Ruusuvuori - 14:10hs
- Alexander Bublik vs Miomir Kecmanovic - 14:10hs
- Jannik Sinner vs Vit Kopriva - 15:40hs
- Sebastian Korda vs Bu Yunchaokete - 15:00hs
- Leandro Riedi vs Pedro Martínez - 17:00hs
- Lorenzo Sonego vs Tristan Schoolkate - 18:20hs
- Botic van de Zandschulp vs Félix Auger-Aliassime - 18:50hs
- Alexandre Muller vs Facundo Díaz Acosta - 19:50hs
- Hugo Gaston vs Shintaro Mochizuki - 20:10hs
- Daniel Altmaier vs Hamad Medjedovic - 21:40hs
- Gaël Monfils vs Roman Safiullin - 22:00hs
- Roberto Bautista Agut vs Jacob Fearnley - 22:00hs
- Nuno Borges vs Brandon Holt - 22:00hs
- Christopher O'Connell vs Alex de Minaur - 23:10hs
- Alexander Zverev vs Alejandro Tabilo - 22:10hs
- Elmer Møller vs Taylor Fritz - 23:10hs
Los horarios pueden variar dependiendo de la programación y los partidos anteriores. Los argentinos podrán seguir todos los partidos a través de ESPN y la plataforma Disney+, que ofrecen cobertura completa del torneo para América Latina.