Partidos del US Open 2025 de hoy martes 26 de agosto

El último día de la primera ronda del US Open 2025 llega con enfrentamientos decisivos para el cuadro masculino. El martes 26 de agosto, varias figuras destacadas del tenis mundial harán su presentación en Flushing Meadows, incluyendo al actual número uno del ranking ATP y campeón defensor del torneo. La jornada comenzará durante la tarde argentina y se extenderá hasta altas horas de la madrugada.

La actividad se desarrollará en múltiples canchas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, con partidos distribuidos tanto en sesiones diurnas como nocturnas. Las principales pistas incluyen el Estadio Arthur Ashe y el Louis Armstrong Stadium, que albergarán los encuentros más importantes de la fecha. El principal atractivo será el partido entre Jannik Sinner y Vit Kopriva en las primeras horas, y por la noche el encuentro entre Alexander Zverev y Alejandro Tabilo. La presencia argentina de la jornada será la de Francisco Cerúndolo. El número 19 del ranking ATP enfrentará al italiano Matteo Arnaldi desde las 13hs (hora argentina), partido que se podrá ver a través de Disney+ y ESPN.

Partidos para el martes 26 de agosto

Marton Fucsovics vs Denis Shapovalov - 13:30hs

Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard - 13:00hs

Matteo Arnaldi vs Francisco Cerúndolo - 13:00hs

Quentin Halys vs David Goffin - 14:10hs

Alexei Popyrin vs Emil Ruusuvuori - 14:10hs

Alexander Bublik vs Miomir Kecmanovic - 14:10hs

Jannik Sinner vs Vit Kopriva - 15:40hs

Sebastian Korda vs Bu Yunchaokete - 15:00hs

Leandro Riedi vs Pedro Martínez - 17:00hs

Lorenzo Sonego vs Tristan Schoolkate - 18:20hs

Botic van de Zandschulp vs Félix Auger-Aliassime - 18:50hs

Alexandre Muller vs Facundo Díaz Acosta - 19:50hs

Hugo Gaston vs Shintaro Mochizuki - 20:10hs

Daniel Altmaier vs Hamad Medjedovic - 21:40hs

Gaël Monfils vs Roman Safiullin - 22:00hs

Roberto Bautista Agut vs Jacob Fearnley - 22:00hs

Nuno Borges vs Brandon Holt - 22:00hs

Christopher O'Connell vs Alex de Minaur - 23:10hs

Alexander Zverev vs Alejandro Tabilo - 22:10hs

Elmer Møller vs Taylor Fritz - 23:10hs

Los horarios pueden variar dependiendo de la programación y los partidos anteriores. Los argentinos podrán seguir todos los partidos a través de ESPN y la plataforma Disney+, que ofrecen cobertura completa del torneo para América Latina.