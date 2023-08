Jabeur supera sus problemas físicos y alcanza la segunda ronda del Abierto de EEUU

Ons Jabeur se sobrepuso a dificultades respiratorias y se impuso a la colombiana Camila Osorio por 7-5 y 7-6(4) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde la quinta cabeza de serie tunecina espera poner fin a una racha de quedarse a punto de ganar un Grand Slam .

Jabeur, en su primer Grand Slam desde que sufrió "la derrota más dolorosa" de su carrera en la final de Wimbledon y un día después de cumplir 29 años, mostró una mentalidad de guerrera en una batalla de dos horas en el estadio Louis Armstrong con un ambiente húmedo.

"No ha sido un partido fácil, ella juega increíble y hoy no me siento en mi mejor momento", dijo Jabeur en su entrevista en la pista antes de que el público le cantara el "Cumpleaños feliz".

"Sé que en algún momento no tuve la mejor actitud en la pista, pero lo estaba intentando (...) No es fácil jugar contra ella. Intentaba hacerme correr aún más y eso no me ayudaba. Pero estoy contenta de haber conseguido la victoria, sobre todo de haberme demostrado a mí misma que puedo presionar y hacerlo mejor en la cancha".

Jabeur, que perdió las dos últimas finales de Wimbledon y corrió la misma suerte en el Abierto de Estados Unidos en 2022, tuvo el control total al principio, con un doble quiebre a favor y una cómoda ventaja de 4-1, antes de que su energía y su porcentaje de saque empezaran a decaer.

Mientras servía con una ventaja de 4-3, Jabeur le dijo al juez de silla que tenía problemas para respirar y luego Osorio rompió para recuperar el servicio.

Cuando Osorio ganó un cuarto juego consecutivo para ponerse con ventaja de 5-4, Jabeur parecía fuera de sí y pasó varios minutos en su silla mientras un médico le tomaba la tensión y le hacía un chequeo general antes de que la tunecina reanudara el partido.

Una decidida Jabeur se esforzó al máximo y ganó tres juegos consecutivos para cerrar el primer parcial en 59 minutos.

Ambas tenistas lucharon por mantener su servicio en el segundo set, donde Jabeur rompió para ponerse al frente 4-3 y luego salvó dos puntos de quiebre para lograr una ventaja de 5-3.

Pero Osorio se negó a rendirse y salvó dos puntos de partido en su siguiente juego al servicio, luego rompió en cero para nivelar el set 5-5 antes de que otro intercambio de quiebres forzara un desempate, donde Jabeur encontró un tercer punto de partido que ganó cuando la colombiana envió un golpe de derecha a la red.

Jabeur se enfrentará ahora a la checa Linda Noskova, que no es cabeza de serie.

Con información de Reuters