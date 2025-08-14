Impacto por Francisco Comesaña y su salto en el ranking tras el Masters 1000 de Cincinatti

Francisco Comesaña es la gran novedad en el equipo de Copa Davis que presentó Javier Frana para la serie ante Países Bajos. El jugador marplatense tuvo uno de los grandes torneos en el Masters 1000 de Cincinatti y por eso es uno de los más destacados para el futuro del tenis argentino. Ahora tuvo una gran novedad ya que después del gran Masters escalará cerca del puesto 54 en el ranking de la ATP.

Después de haber perdido ante Andrey Rublev por 6-2 y 6-3, Francisco Comesaña quedó eliminado del torneo y ahora se espera que esté cerca del puesto 50 en el Ranking de la ATP. La noticia de este número se tiene que confirmar el próximo lunes, pero en principio -bajo la idea del ranking en vivo- el jugador argentino está en el puesto número 54 a nivel mundial, si se toma el ranking que no es considerado oficial.

De confirmarse esta noticia, el puesto número 54 será el más importante de la historia del jugador argentino ya que en algún momento pudo estar en el puesto 61 del ranking mundial. El tenista marplatense tuvo un gran salto en su carrera y es uno de los más importantes del tenis argentinos. En este sentido, no es el principal jugador en el ranking mundial, pero si está dentro de los cuatro mejores. Ya que está Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli, aunque no está dentro de los primeros a nivel mundial.

Quiénes son y de dónde provienen los padres de Francisco Comesaña

Para llegar a donde se encuentra en la actualidad, los papás de Comesaña tuvieron un lugar muy importante para acompañarlo. Adela y Agustín son oriundos de Mar del Plata. Dos papás orgullosos de su hijo, que nunca lo dejaron solo en su crecimiento. En una entrevista para ESPN en 2024, mostraron su emoción por el progreso de su hijo y cómo tuvo que superar obstáculos para alcanzar el alto nivel.

"Estoy demasiado emocionada. Amo a mis hijos. No me interesa saber de tenis. Mi único rol es acompañarlos como mamá. Sólo quiero que sean felices", confesaba Adela al hablar de su hijo, a quien dijo que no le gusta que lo llamen "Pancho". "Le decimos ´Chino´ por como tiene los ojos", agrega su mamá, al que su padre agrega el apodo de "Tiburón" que cuenta nace de cuando entrenaba junto a otro marplatense y "los dos eran justo de Aldosivi".