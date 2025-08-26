Impacto en el tenis argentino por la histórica remontada de Francisco Cerúndolo en el US Open.

Francisco Cerúndolo completó una remontada histórica en la primera ronda del US Open 2025: a pesar de ir dos sets abajo y 3-1 en el tercero frente al italiano Matteo Arnaldi (64°), el tenista argentino se recuperó, forzó el quinto y se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 en tres horas y 45 minutos de juego. De esta manera, se suma a sus compatriotas Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry en la segunda instancia del último Grand Slam del año; su próximo rival será el ganador del duelo entre elsuizo Leandro Riedi y el español Pedro Martínez.

'Fran', actual número 19 del mundo, logró una marca histórica en su trayectoria: es la primera vez que remonta un 2-0 en su contra en una de las cuatro mayores competiciones del circuito. Si bien se lo vio impreciso y sufrió el saque del europeo en varias partes del juego, logró reponerse a base de winners en los últimos tres parciales para obtener la clasificación. Ahora, buscará mejorar su rendimiento respecto de las dos ediciones anteriores, en las que no pudo alcanzar la tercera ronda.

El resumen de la increíble victoria de Francisco Cerúndolo en su debut en el US Open 2025

Cerúndolo estuvo muy impreciso durante el primer set, con 17 errores no forzados, la mayoría de ellos durante los primeros cuatro games. Perdió sus primeros dos saques a manos del italiano y, si bien logró quebrarle una vez y acomodarse en el partido con el correr de los minutos, quedó 6-3 por debajo en el marcador.

El arranque del segundo parcial fue positivo para 'Fran', quien estuvo cerca de quebrar a su rival en un par de ocasiones y se notaba más cómodo en las acciones. Sin embargo, con el 2-2 y el saque a su favor, vino la catástrofe: Arnaldi le rompió el saque tras un extenso juego y el argentino se cayó anímicamente, al punto que perdió los tres restantes y llegó al tercer set con la obligación de ganar para mantenerse en carrera en el último Grand Slam del año.

Cuando parecía que Cerúndolo se caía con el 3-1 en su contra en el tercer set, el argentino número 19 del mundo levantó nuevamente su nivel, recuperó rápidamente el saque perdido y ganó un punto clave sobre el cierre para ganar por 7-5. Ya en la cuarta manga, mantuvo el gran ritmo que encontró frente a un italiano que comenzó a flaquear en su juego, a pesar de mantenerse siempre como una amenaza con su saque. Aún así, el tenista albiceleste aguantó y forzó el quinto con un quiebre fundamental para imponerse 6-4.

En el final, Cerúndolo dominó de principio a fin. Rápidamente quebró a Arnaldi y, con el 3-0 de ventaja, jugó con inteligencia y garra en los minutos finales para asegurar la victoria y la clasificación a la segunda ronda del certamen.

¿Cómo le fue a los tenistas argentinos en la primera ronda del US Open?