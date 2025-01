Djokovic dice que fue "envenenado" durante su detención en Melbourne en 2022

FOTO DE ARCHIVO. El tenista serbio Novak Djokovic camina en el aeropuerto de Melbourne antes de abordar un vuelo, después de que el Tribunal Federal confirmara la decisión del gobierno de cancelar su visa para jugar en el Abierto de Australia, en Melbourne, Australia

Novak Djokovic fue "envenenado" por la comida que ingirió mientras estaba detenido durante el inicidente en torno a su visado para el Abierto de Australia 2022, dijo el ex número uno del mundo a GQ en una entrevista publicada el jueves.

El serbio, 24 veces ganador de torneos de Grand Slam, vio su visado cancelado antes de aquel campeonato tras días de drama sobre las normas COVID-19 de entrada de Australia y su condición de no vacunado, y fue detenido en un hotel de Melbourne compartido con solicitantes de asilo.

"Me di cuenta de que en ese hotel de Melbourne me alimentaron con una comida que me envenenó", declaró Djokovic, conocido por controlar estrictamente su dieta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hice algunos descubrimientos cuando regresé a Serbia. Nunca se lo dije a nadie públicamente, pero descubrí que tenía un nivel muy alto de metal pesado. Metal pesado. Yo tenía plomo, muy alto nivel de plomo y mercurio".

GQ dijo que el Ministerio del Interior de Australia había declinado hacer comentarios sobre el asunto, alegando razones de privacidad.

El tenista declaró esta semana al diario Herald Sun de Melbourne que aún tiene traumas por lo que vivió hace tres años y que siente estrés al llegar al aeropuerto de la ciudad.

El deportista de 37 años inicia la próxima semana en el Abierto de Australia su campaña en busca de su 25º título de Grand Slam.

Con información de Reuters