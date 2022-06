Denunciaron a un famoso tenista por "filmar" una película porno en su casa

Mientras atraviesa un mal momento de su carrera, un famoso tenista recibió una denuncia por filmar una película porno en su casa de Austria.

Un famoso tenista recibió una denuncia por filmar una película porno en su casa de Austria. Sus vecinos llamaron a la policía por ruidos molestos y finalmente se confirmó el motivo y de dónde provenían. Para colmo, el deportista todavía no ganó en el año 2022, no atraviesa un buen momento a nivel deportivo y tampoco personal, por lo que esta noticia fue un baldazo de agua fría para su carrera.

Hablamos del austríaco Dominic Thiem, quien hasta el momento disputó un total de siete partidos pero no todavía no ganó. Cabe destacar, que sufre un problema en su muñeca derecha que lo complicó durante este último tiempo en el circuito. Esta noticia fue un golpe más para el hombre que ocupa el escalafón número 54 dentro del ranking ATP y que tomó la decisión de bajarse de Wimbledon y no participará de dicho Grand Slam en Inglaterra.

Acerca de la mencionada denuncia recibida, los vecinos de Dominic Thiem escucharon fuertes gritos que provenían de la casa del tenista. Se comunicaron con la policía, quien acudió a la dirección indicada para investigar lo que sucedía. Sin embargo, todo terminó en un increíble malentendido ocurrido mientras se entrenaba. Es que el austríaco trabaja intensamente para volver al nivel que lo llevó al quinto lugar del ranking y no afloja.

Thiem construyó una cancha de tenis en su hogar y cada vez que impactaba la pelota con su raqueta esbozaba unos gritos que llamaron y mucho la atención. De hecho, horas después del hecho insólito, el jugador contó en una entrevista que es su forma de entrenar de manera intensa: "No es la primera vez que me pasa esto. A veces cuando entreno grito mucho y hago ruidos raros", destacó en una charla con la radio Ö3.

Naomi Osaka se retira de Wimbledon por lesión en tendón de Aquiles

La exnúmero uno del mundo Naomi Osaka se retiró del torneo de tenis de Wimbledon debido a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, La japonesa, cuatro veces campeona del Grand Slam, sufrió la lesión en Madrid, lo que la obligó a perderse el torneo WTA 1000 en Roma antes del Abierto de Francia, donde fue derrotada en la primera ronda.

A raíz de esto, publicó un video en las redes sociales en el que decía: "Aquí estoy yo corriendo en una cinta de correr bajo el agua porque mi tendón de Aquiles sigue obstinado (sic), debo estar envejeciendo o algo así. Mi tendón de Aquiles todavía no está bien, así que te veré la próxima vez". Osaka ya anticipó días después de lo que fue su derrota en Roland Garros, que no estaba 100% segura de si jugaría sobre hierba esta temporada.