Polémica en Independiente: el representante de Pellegrino atacó a Vaccari y habrá medidas

Independiente: el representante de marco Pellegrino atacó a Julio vaccari y armó un nueva polémica en el club.

En Independiente continúan los problemas, a pesar de haber obtenido la clasificación a Copa Sudamericana. El representante de Marco Pellegrino rompió el silencio y criticó duramente a Julio Vaccari, por el poco protagonismo que le dio al defensor desde su llegada y tras conocerse que la dirigencia planea rescindir su contrato.

Las expectativas que había depositadas en la llegada de Pellegrino en julio pasado parecieran haber quedado lejanas. El central nunca puso asentarse y, sumado a problemas extrafutbolísticos como el escándalo en el yate, podrían marcar un final sin retorno en el club de Avellaneda, y en esa sintonía se sumó un nuevo capítulo este viernes.

Diego Maggiolo, agente del zaguero de 22 años, brinó una entrevista con TyC Sports en la que dejó en claro su enojo por no ser prioridad para el entrenador. "Nosotros no vinimos a estar atrás de (Joaquín) Laso, imagínate que estábamos atrás de Tomori, de la Selección de Inglaterra. Ir a jugar atrás de Laso no era la opción", comenzó diciendo.

En el mismo sentido, el representante explicó que Pellegrino no llegó para ganarse un lugar y, cuando el periodista le remarcó que debía hacerlo como cualquier jugador de un plantel, le contestó visiblemente enojado: "Estás equivocado. Porque tenía otras opciones, igual no voy a andar debatiendo con vos”.

Además, Maggiolo volvió a hacer hincapié en una supuesta protección hacia uno de los referentes del plantel: "Hay varios en Independiente que no dan nunca el peso, pero como rinden siguen jugando. Y en el barco había ocho jugadores, y automáticamente que pasa lo del barco Laso arregla su situación".

Por otro lado, el apoderado del exjugador de Platense dejó otra crítica hacia Vaccari por cómo se comportó: "Yo colaboré con Independiente, ayudé económicamente a la institución a levantar las inhibiciones. Ahora el maltrato que nos dio el DT me parece que no corresponde a un pibe de 22 años”.

Aunque los dirigenets del "Rojo" planean buscar una salida en enero y romper el vínculo que finaliza en junio del 2025, Maggiolo expresó que, por su parte, no forzarán una salida de su representado de cualquier forma y que esperará tener un contacto con los directivos para alcanzar un acuerdo.

¿Qué necesita Independiente para clasificarse a la próxima Copa Libertadores?

La situación actual de Independiente en la tabla anual muestra al equipo con 62 puntos, disputando posiciones con Huracán, que tiene la misma cantidad de unidades, y Godoy Cruz, que suma 61. El objetivo del Rojo es alcanzar el séptimo puesto de la tabla anual, posición que podría otorgarle un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El primer requisito fundamental para Independiente es conseguir una victoria en su visita a La Bombonera ante Boca Juniors en la última fecha del torneo. Este resultado es indispensable pero no suficiente, ya que el equipo necesita terminar por encima de sus rivales directos en la tabla anual para asegurar su clasificación.

Además de los resultados deportivos propios, el Rojo depende de otros acontecimientos para concretar su clasificación. Una de las variables está relacionada con Talleres de Córdoba, que debería coronarse campeón del torneo local. Esta situación liberaría un cupo adicional, ya que la T tiene asegurada su participación en el certamen continental por otra vía.

Otro factor externo que podría beneficiar al equipo de Vaccari es el desenlace de la Copa Argentina. Si Vélez Sarsfield se consagra hoy campeón de este torneo, se abriría otro cupo para la Libertadores, dado que el Fortín ya tendría asegurada su participación. Esta combinación de resultados ampliaría las posibilidades de clasificación para Independiente.

En caso de concretarse la clasificación, el equipo de Avellaneda no ingresaría directamente a la fase de grupos del torneo. Su participación comenzaría en la fase previa etapa 2, lo que implica que deberá superar algunas instancias preliminares para acceder a la fase principal del torneo. Como dato positivo, el equipo ya aseguró su presencia en la Copa Sudamericana 2025, garantizando al menos su participación en un torneo internacional.