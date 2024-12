El desgarrador relato de un campeón con Central Córdoba al recordar la muerte de su hijo: "Mí angelito"

El desgarrador relato de un campeón con Central Córdoba por la muerte de su hijo

A lo largo de los once años al hilo que tiene de vigencia en nuestro país, la Copa Argentina mostró diferentes historias de los miles de futbolistas que participaron en cada edición. La que trascendió tan sólo unos minutos después de que termine la final entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Vélez Sarsfield fue la de Rafael Barrios, futbolista del "Ferroviario" que se emocionó en una entrevista. En la misma recordó la muerte de su pequeño hijo Valentino, lo cual significó un duro golpe para su carrera.

Sin embargo, poco más de un año después del trágico día que vivió junto a su familia, el jugador tuvo la oportunidad de celebrar un título y no cualquiera: el primero de la historia del club a nivel profesional. En diálogo con TyC Sports se refirió a lo que sucedió en noviembre del 2023 cuando su esposa tuvo problemas con el embarazo mientras él regresaba a Carlos Casares después de perder con Agropecuario en el Reducido de la Primera Nacional. La vida le dio revancha y no sólo llegó a la máxima categoría, sino que festejó por el trofeo conseguido y habló entre lágrimas.

"Hoy lo jugamos mí familia, yo, Valentino, que nos tocó arrancar este año con una desgracia. Terminarlo así es una alegría inmensa, es lo que siempre busqué y gracias a Dios y a mí angelito que me está guiando desde arriba hoy se me pudo dar", esbozó Barrios en la entrevista, donde no quedan dudas que se emocionó al rememorar ese momento doloroso. En cuanto a lo sucedido, su esposa Rosana sufrió complicaciones que obligaron a adelantar el parto, por lo que el niño nació antes de lo previsto y falleció tres días después tras haber atravesado problemas respiratorios.

Por otro lado, en la nota el futbolista también destacó lo que fue la llegada de Omar De Felippe a la institución y lo que le dio al club: "Es increíble. Lo remarcamos siempre, desde la llegada de Omar el grupo se unió mucho. Empezamos a meter asado, nos juntábamos y se hizo un grupo de la puta madre. Creo que el resultado de hoy es por la unión que hay en el grupo". Por último, el defensor correntino de 31 años que lleva 24 partidos y un gol con la camiseta del "Ferroviario" cerró con palabras desgarradoras al dedicarle el título a sus seres queridos.

Rafael Barrios emocionado en diálogo con TyC Sports

Tabla de títulos de la Copa Argentina: quién salió más veces campeón