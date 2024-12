El cuarteto en vilo por lo que dijo Euge Quevedo sobre su futuro

El cuarteto está expectante por las versiones sobre la posible ruptura de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, quienes se convirtieron en una de las duplas más exitosas de la movida musical de Córdoba. El grupo liderado por Kesito Pavón y la Muela atravesó un 2024 muy cargado con éxitos, giras internacionales y una gran demostración de cariño por parte de sus fans.

Desde debuts en importantes escenarios, hasta tocar por primera vez en España más las colaboraciones con artistas de diversos géneros, el presente de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo es inmejorable. Fueron muchos momentos de alegría y satisfacción en los últimos meses. Pero, tal y como ocurrió en 2023, volvieron a circular rumores sobre una supuesta “disputa” entre el dúo cuartetero.

El posible final del proyecto musical de gran repercusión en todo el país desató una ola de comentarios en redes sociales. Sin embargo, fue la proppia cantante la que tomó la posta para hacerle frente a los dichos y fue contundente con su mensaje. “Dejen de preguntar si me voy de la banda”, escribió a través de una historia de Instagram y completó: “No sé de donde sacan esa información falsa. De algún perejil seguramente”.

Como bien apunta el sitio Cuarteteando, no es la primera ocasión en la que Kesito Pavón y Euge Quevedo enfrentan este tipo de rumores sobre una separación artística. En 2023, durante la última etapa del año, la dupla también le hizo frente a los rumores y en una entrevista desmintieron la información sin vueltas.

Cabe mencionar que el martes 10 de diciembre, La Banda de Carlitos con Euge Quevedo se presentaron en el teatro Gran Rex con localidades agotadas. De esa manera, al mítico escenario porteño en una noche donde contaron con invitados de la talla de El Chaqueño Palavecino, Ángela Leiva, Nico Mattioli, Mario Luis y Los Nombradores del Alba.

El cuarteto en shock por el cruce de Ángela Leiva y Euge Quevedo: “Quién iba a decir”

La destacada cantante de cumbia Ángela Leiva no se detiene y lanzó un nuevo trabajo donde revivió su show en Córdoba con un enganchado en vivo junto a Euge Quevedo. “La Reina” publicó No podrás y Cómo lo hizo en las diferentes plataformas de música, ambas canciones que grabó en La Docta acompañada de la integrante de La Banda de Carlitos, una de las nuevas voces del cuarteto.

Angela Leiva y Euge Quevedo

Pero antes del estreno, Ángela compartió un extenso posteo en sus redes sociales para anunciar la novedad. “Creo que haberte cruzado en este camino ha sido una de las cosas más acertadas y bonitas de este año. Quién iba a decir hace unos cuantos años atrás que hoy íbamos a estar compartiendo música, risas, charlas… quien iba a decir hace unos cuantos años atrás que hoy íbamos a estar agradeciéndole a la gente por bendecir este dueto, esta canción que tanto nos une a las dos por diferentes motivos”, escribió Leiva.

Euge no tardó en responder y dejarle cálidas palabras para la colega, o para su “Melli”, como la definió: “Amé este dúo, amé conocer a esta Ángela, que además de ser mi melli, me hizo descubrir que tenemos más cosas en común de lo que creí!!!! Gracias a vos por ser tan brillante”.️ En agosto, ambas artistas presentaron su primera colaboración al ritmo de No podrás, un trabajo grabado desde el Museo Bar de La Mona.