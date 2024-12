El cuarteto en shock por el cruce de Ángela Leiva y Euge Quevedo: “Quién iba a decir”

La destacada cantante de cumbia Ángela Leiva no se detiene y en las últimas horas lanzó un nuevo trabajo donde revivió su show en Córdoba con un enganchado en vivo junto a Euge Quevedo. “La Reina” publicó No podrás y Cómo lo hizo en las diferentes plataformas de música, ambas canciones que grabó en La Docta acompañada de la integrante de La Banda de Carlitos, una de las nuevas voces del cuarteto.

Todo comenzó a comienzos de septiembre, cuando Ángela Leiva se presentó en el teatro cordobés Quality Arena, con entradas agotadas, y donde contó con la presencia especial de varios cuarteteros como Dale Q’ Va, Chino Herrera y Euge Quevedo. Con la última, la cumbiera mantuvo un cruce muy especial en redes sociales por este nuevo vínculo que armaron sobre el escenario y reforzaron abajo de las tablas.

La Reina de la cumbia revivió lo que fue su actuación en La Docta y eligió a la Muela para compartir el encuentro ante el público amante del cuarteto. No podrás, tema de su repertorio, y Cómo lo hizo, tema que se convirtió en canción del año 2023 elegida por el público del sitio Cuarteteando, formaron parte del videoclip que lanzó a través de YouTube.

Sin embargo, antes del estreno, Ángela escribió un extenso posteo en sus redes sociales para anunciar la novedad. “Creo que haberte cruzado en este camino ha sido una de las cosas más acertadas y bonitas de este año. Quién iba a decir hace unos cuantos años atrás que hoy íbamos a estar compartiendo música, risas, charlas… quien iba a decir hace unos cuantos años atrás que hoy íbamos a estar agradeciéndole a la gente por bendecir este dueto, esta canción que tanto nos une a las dos por diferentes motivos”, escribió Leiva.

Por su parte, Euge no tardó en responder y dejarle cálidas palabras para la colega, o para su “Melli”, como la definió: “Amé este dúo, amé conocer a esta Ángela, que además de ser mi melli, me hizo descubrir que tenemos más cosas en común de lo que creí!!!! Gracias a vos por ser tan brillante”.️

Podemos mencionar que en agosto ambas artistas presentaron su primera colaboración al ritmo de No podrás, un trabajo grabado desde el Museo Bar de La Mona. Este material ya superó las 29 millones de reproducciones en YouTube y actualmente ocupa la posición número 7 entre los videos más populares del país. Además, Cómo lo hizo cosechó 36 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el video más visto del canal de Euge Quevedo.

Sorpresa en la cumbia y el cuarteto por lo que dijo Euge Quevedo de Karina: “Me dio”

La cantante de La Banda de Carlitos también fue la sorpresa de la noche en la que Karina "La Princesita" deslumbró a Córdoba. Además de su repertorio cargado de la mejor cumbia, la diva de la movida tropical invitó a Euge Quevedo para hacer emocionar a los fans con un reencuentro muy esperado por el cuarteto.

Ambas estrellas de la música se unieron en el escenario para brillar como nunca y Karina presentó a su colega con palabras más que elogiosas: “Una persona que yo admiro mucho hace mucho tiempo. Comenzamos cantando en el mismo lugar. Me parece una de las mejores voces”. Luego de los aplausos del público, la joven artista del cuarteto hizo su entrada triunfal.

Luego, Euge Quevedo apareció sobre las tablas y antes de cantar con la referente de la cumbia, aprovechó para agradecerle a Karina el gesto de invitarla a su show, así como otros actos de generosidad que le demostró a lo largo de su carrera. “Feliz de compartir esta noche, pero sobre todo feliz de volver a encontrarme con ella”, expresó y agregó: “Ha sido una de las cantantes, por no decir la única, que me dio una mano. Me apoyó en su momento cuando estaba haciendo cumbia en Buenos Aires”.