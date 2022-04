Billie Jean King Cup: Argentina ganó el primer encuentro ante Colombia

El equipo argentino ganó el primer encuentro en la zona de grupos ante el conjunto colombiano. Solana Sierra, de 17 años, y Lourdes Carlé le dieron los puntos al país.

La Selección Argentina de Tenis derrotó a Colombia en el primer partido en la Zona Americana I de la Billie Jean King Cup. En el primer partido ganaron Solana Sierra y Lourdes Carlé. Es un triunfo muy importante para las argentinas que no cuentan con la presencia de sus dos mejores jugadoras: Nadia Podoroska y Paula Ormaechea.

Colombia es un rival directo en la lucha por la clasificación a la siguiente etapa. La competencia, actualmente, se lleva adelante en el Salinas Golf and Tennis Club de Ecuador. La juvenil de 17 años, Solana Sierra, no titubeó y venció en 70 minutos de juego a Yuliana Lizarazo, que la semana pasada llegó a las semifinales en un Woman 250 de Bogotá. “Sabía que era un partido duro. Por suerte pude imponer mi juego y me sentí muy bien jugando, así que estoy contenta con el partido y por darle el punto a Argentina. Estamos muy confiadas, el equipo está muy unido así y nos tenemos mucha fe”, comentó la juvenil debutante luego de sellar su victoria.

Luego las primeras singlistas de cada equipo, Lourdes Carlé y María Herazo González saltaron a la cancha. La jugadora colombiana, que se había quedado con el reciente y único enfrentamiento entre ambas, precisamente en Salinas y sobre la misma superficie, se recuperó de un rápido quiebre de la argentina y se llevó el primer parcial por 6-3.



En el segundo, Carlé nuevamente comenzó arriba, pero no pudo sostener su ventaja en el marcador, que llegó a ser de 3-0, y su rival llegó a sacar 5-4 para partido. Fue allí cuando Lourdes sacó a relucir toda su garra y encadenó tres games consecutivos para estirar la definición al tercer set. En el sexto juego, la argentina de 22 años rompió el servicio de Herazo y ya nada la detuvo hasta firmar su triunfo por 3-6, 7-5 y 6-2 en 3 horas y 11 minutos de juego.



Al cierre de este informe, con la serie ya definida se disputaba el dobles. Por el lado de Argentina, Jazmín Ortenzi y Julia Riera, quien de esta manera también hace su debut absoluto en la Selección (jugadora N°52). Por Colombia, María Paulina Pérez García y Yuliana Lizarazo. (En el grupo de WhatsApp de prensa brindaremos información sobre el cierre de la serie).