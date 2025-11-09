Alcaraz comienza con victoria en el ATP Finals ante De Miñaur

ATP Finals - Turín

El español Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie de las AT Finals, se impuso el domingo al australiano Álex de Miñaur por 7-6(5) y 6-2 en su duelo de fase de grupos, en el campeonato de fin de temporada en Turín.

Alcaraz ganó por primera vez su partido inaugural en el ATP Finals a pesar de la combativa actuación de De Miñaur, quien se recuperó de un 4-1 en contra para forzar un desempate en el primer set antes de que el español se impusiera.

La pareja intercambió roturas de servicio al comienzo del segundo set, pero Alcaraz rompió dos veces más para volver a liderar 4-1 y esta vez no hubo remontada a pesar del valiente esfuerzo de De Miñaur en el partido inaugural del Grupo Jimmy Connors.

Ambos jugadores buscaban mejorar su actuación del año pasado; Alcaraz perdió dos de sus tres partidos de fase de grupos en sets corridos, mientras que De Miñaur cayó en sus tres partidos de grupo. Alcaraz también había perdido el partido inaugural en sus dos participaciones anteriores.

Alcaraz también va camino de terminar el año como número uno del mundo, y en Turín debe llegar a la final con al menos una victoria en la fase de grupos o ganar todos sus partidos de fase de grupos para garantizarse el galardón por segunda vez.

El italiano Jannik Sinner necesita revalidar su título para tener alguna posibilidad de terminar el año en lo más alto.

Más tarde, el domingo, el alemán Alexander Zverev, dos veces campeón, se enfrenta al estadounidense Ben Shelton, en su primera aparición en el ATP Finals, en el Grupo Bjorn Borg.

El ATP Finals, en las que participan los ocho mejores jugadores individuales y equipos de dobles del mundo, tienen una bolsa de premios récord de 15,5 millones de dólares y ofrecen 1.500 puntos. El torneo culmina con la final en el Inalpi Arena de Turín el 16 de noviembre.

Con información de Reuters