Vignolo se quedó mudo: el palito de Guardiola al Kun Agüero en pleno ESPN

Pep Guardiola lanzó un palito para Sergio "Kun" Agüero en pleno ESPN F90 en la previa de la final de la Champions League y Sebastián "Pollo" Vignolo quedó mudo.

Sebastián "Pollo" Vignolo se sorprendió en vivo luego del palito de Pep Guardiola a Sergio "Kun" Agüero en plena transmisión de ESPN F90. El conductor del ciclo se quedó sin palabras ni bien apareció el técnico, quien tras un breve diálogo con el exjugador se retiró para continuar con la preparación del Manchester City para la final de la Champions League ante el Inter. Lo que no pasó para nada desapercibido fue la reacción que tuvo el relator de la señal de Disney.

En principio, Vignolo pidió silencio antes de que aparezca el entrenador para que hable con Agüero. Nadie esperaba la filosa crítica que lanzó el español, la cual está directamente relacionada a la llegada de Lionel Messi al Inter Miami y la injerencia del "Kun" en esto. Esto también despertó el asombro del animador que mostró su incomodidad ante la mencionada situación.

"Hacemos silencio...", soltó el "Pollo" segundos antes de que Guardiola se acerque al móvil de ESPN. Acto seguido, Pep habló mano a mano con el "Kun": "Todo lo que dice es mentira, no dice la verdad... ¿Te llevas a todos para Miami? Leo está ahí. Estamos contentos de que estés aquí. ¿Pasas por el hotel? Ven a cenar". Cabe destacar, que Agüero es el máximo goleador de la historia del City, el estratega lo entrenó, lo sabe y conoce lo especial que será este encuentro para él.

La respuesta del exfutbolista no tardó en llegar y le contestó: "Estoy recolectando un poquito a todos. Sí, después voy al hotel". Luego, ante el comentario de Pep sobre el "color" en la piel del "Kun", este último lanzó: "Estoy en Miami, pa. Nos vemos. Chau, pa". Una vez culminado este momento, quien tomó la palabra fue el "Pollo" Vignolo, que esbozó sorprendido: "Me puse nervioso".

El Pollo Vignolo lanzó una frase insólita sobre Mac Allister y lo liquidaron en las redes

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó una insólita frase sobre Alexis Mac Allister y recibió miles de críticas en las redes sociales. El conductor de ESPN fue muy crítico con el campeón del mundo en un momento de su carrera, sus televidentes no lo perdonaron y se la pudrieron a través de Twitter con el recuerdo de sus propias palabras sobre el volante que selló su vínculo con el Liverpool en un paso más que importante para su carrera. De esta manera, el periodista de la señal de Disney quedó nuevamente en ridículo y fue foco de todas los palazos.

"¿Mac Allister estuvo bien o mal? ¿Hace bien en irse al Brighton? Que no sé ni nombrarlo. Que la verdad... con todo respeto, al lado de Boca no compite. Yo creo que la primera vez que salga a la cancha va a decir '¿Es esto?' Ahora, muchachos. ¿La plata hace todo? ¿Tiene que manejar tus movimientos? ¿Es lo que hace feliz emocionalmente a un ser humano? O muchas veces hay que dejarla de lado y decir... 'Me hace feliz esto'", sostuvo el "Pollo" cuando el mediocampista pasó al fútbol inglés. Minutos después de que Alexis firme su contrato, el público liquidó a Vignolo, quien rápidamente fue tendencia.