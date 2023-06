El Pollo Vignolo lanzó una frase insólita sobre Mac Allister y lo liquidaron en las redes

Sebastián "Pollo" Vignolo es foco de todas las críticas en las redes sociales luego de una insólita frase sobre Alexis Mac Allister.

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó una insólita frase sobre Alexis Mac Allister y recibió miles de críticas en las redes sociales. El conductor de ESPN fue muy crítico con el campeón del mundo en un momento de su carrera, sus televidentes no lo perdonaron y se la pudrieron a través de Twitter con el recuerdo de sus propias palabras sobre el volante que selló su vínculo con el Liverpool en un paso más que importante para su carrera. De esta manera, el periodista de la señal de Disney quedó nuevamente en ridículo y fue foco de todas los palazos.

"¿Mac Allister estuvo bien o mal? ¿Hace bien en irse al Brighton? Que no sé ni nombrarlo. Que la verdad... con todo respeto, al lado de Boca no compite. Yo creo que la primera vez que salga a la cancha va a decir '¿Es esto?' Ahora, muchachos. ¿La plata hace todo? ¿Tiene que manejar tus movimientos? ¿Es lo que hace feliz emocionalmente a un ser humano? O muchas veces hay que dejarla de lado y decir... 'Me hace feliz esto'", sostuvo el "Pollo" cuando el mediocampista pasó al fútbol inglés. Minutos después de que Alexis firme su contrato, el público liquidó a Vignolo, quien rápidamente fue tendencia.

Las críticas a Sebastián "Pollo" Vignolo en Twitter por sus declaraciones sobre Alexis Mac Allister

Las primeras palabras de Mac Allister en Liverpool: "Muy contento"

En la conversación difundida por la entidad inglesa, el mediocampista declaró: "Desde que gané la Copa del Mundo, dije que quiero ganar más trofeos y creo que este club me ayudará a hacer eso. Ese es el objetivo y cuando estás en un gran club como este tienes que ganar trofeos". "Entonces, eso es lo que quiero. Desde que llegué puedo ver lo grande que es este club: los jugadores que tenemos, el personal, todos... Estoy muy contento y con muchas ganas de jugar en este club", amplió.

“Tengo que decir que tengo muy buenos recuerdos en Anfield, pero espero que los que vienen sean aún mejores", añadió con relación a los encuentros que disputó allí con los colores de Brighton. Y remató: "Jugué para Boca y siento que Liverpool es ese tipo de equipo, donde los fanáticos apoyan todo el juego. Tengo muchas ganas de jugar frente a nuestros fanáticos y mostrar lo que podemos hacer”.