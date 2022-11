Ruggeri apuró al Pollo Vignolo en vivo por su charla con Scaloni en ESPN: "Ventajero"

Oscar Ruggeri apuró a Sebastián Vignolo en vivo durante una charla en ESPN y lo picanteó al aire por la charla que tuvo con Lionel Scaloni en su llegada a Argentina.

Oscar Ruggeri apuró en vivo a Sebastián Vignolo en pleno debate de ESPN F90. El conductor dio detalles mínimos de la charla que tuvo con Lionel Scaloni en su llegada al país para ultimar cuestiones de cara al comienzo del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y el campeón del mundo en México 1986 lo interrumpió mientras hablaba para cruzarlo. Es que el entrenador se refirió a sus inicios y el "Pollo" lo contó sin profundizar demasiado.

El relator reveló cómo afectó la lesión de Giovani Lo Celso al cuerpo técnico teniendo en cuenta que faltan menos de 20 días para el comienzo de la Copa del Mundo. A minutos de su arribo al país, Vignolo dialogó con él en una entrevista exclusiva para Star+ que todavía no salió la luz y aseguró que la publicarán próximamente. Claro que, la misma estaría disponible de manera completa antes del comienzo del certamen.

"Lo de Lo Celso no cae bien. Pero después hice una charla que se verá en los próximos días. Da gusto escucharlo, siempre muy centrado. Es fantástico escucharlo, lo tuve al lado, charlamos un rato largo. Nos conocíamos del 97, de aquel Mundial de Malasia y recordamos viejos tiempos. Contento porque me encontré con un entrenador con los pies sobre la tierra y tratando de bajarnos a nosotros. En la charla salió quién es su referencia como entrenador y él me dio un nombre pero no puedo anticiparlo", contó Sebastián Vignolo en vivo.

Ante esto, Oscar Ruggeri lo interrumpió y lanzó: "¿Para qué lo decís así? ¿Cuándo lo vas a pasar eso? Me hacés reír. Ahora queremos escuchar todos y nos dejás...". El "Pollo" lo escuchó atentamente y le respondió: "Tenemos que reunirnos, hacer algunas charlas y vamos a definir con el resto de los compañeros cuándo sale. Esto no es así". Sin embargo, nuevamente el "Cabezón" lo cruzó: "Una nota de una hora y media, dos horas. Meté la nota y decí el nombre. La gente y nosotros estamos esperando. Porque digas que viene de tal entrenador... no te hagas propaganda entonces. Aguantá un poco, querido. Qué ventajero".

El gran gesto de Scaloni con una abuela en el aeropuerto

Lionel Scaloni llegó al país para ultimar detalles de la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022 y tuvo un gran gesto con una abuela en pleno aeropuerto. Lejos de "cortarle el rostro" antes de dar una entrevista, el entrenador campeón de América en 2021 no dudó y dio lugar a un instante inolvidable para la fanática. Claro que, luego se refirió al presente de sus dirigidos y habló de las lesiones a menos de 20 días del comienzo del certamen.

Ante el nerviosismo por no poder abrir la cámara del teléfono, Lionel Scaloni se tomó unos segundos para hacerlo él y sacar la selfie con la abuela que se sonrió y le agradeció al técnico por el buen gesto que tuvo con ella. De esta manera, el líder de la "Scaloneta" tuvo otra demostración de su fuerte contacto con la gente que no sólo le demuestra su cariño en las redes, sino también cuando lo ven en persona. Es que la ilusión de cara al Mundial crece cada día más y al equipo se lo ve muy unido al margen de las recientes lesiones.