Lionel Scaloni habló de la lesión de Giovani Lo Celso: "Bastante cargado"

Lionel Scaloni habló de la lesión de Giovani Lo Celso a menos de 20 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022 y fue contundente con sus dichos sobre el jugador de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni llegó a Argentina para ultimar detalles de la Selección Argentina de cara al comienzo del Mundial de Qatar 2022 y se refirió a la lesión sufrida por Giovani Lo Celso. El entrenador argentino sabe que cada vez falta menos para el comienzo del certamen y la dolencia del volante complicó los planes. Por este motivo, no dudó al contar lo que habló con el futbolista que aguarda por los resultados de los estudios para saber si se opera o no.

La intervención quirúrgica retrasaría la recuperación, por lo que no llegaría en condiciones de disputar la Copa del Mundo. Esto afecta al propio DT, ya que perdería a uno de los jugadores más valiosos de todo su ciclo al frente de la "Albiceleste". Si bien esto le abriría la posibilidad a otros mediocampistas de ocupar el lugar de Gio, el estratega no hizo mención a eso y sí al presente del hombre del Villarreal.

"Lo primero que le dije a él (por Lo Celso) y le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario sobre todo para la salud del jugador no lo voy a hacer. Primero está el equipo, no tengo ninguna duda, y después lógicamente pensamos en lo individual. Son chicos que han estado desde el primer día con nosotros y eso es indudable que pesa, que lo sentimos, pero al momento de tomar la decisión la tomaremos pensando en el bien del equipo", sostuvo Lionel Scaloni en su llegada al país.

Por otro lado, con respecto a las lesiones en general, el DT agregó: "Acabo de llegar y estoy yendo para el predio. Estoy tranquilo. Son cosas que podían suceder y estamos valorando como está la situación tanto de él como de otros jugadores y lamentablemente podía pasar. Son muchos partidos, el mes de octubre es fue bastante cargado así que esperamos noticias para ver qué decisión tomamos".

El mal recuerdo de Giovani Lo Celso en el Mundial 2018

Si bien Gio estuvo presente en Rusia 2018, espera que lo que vivió hace cuatro años atrás no se repita en Qatar. Es que el volante de la "Scaloneta", campeón de América en 2021 y la Finalissima en junio de 2022, fue parte de los convocados por Jorge Sampaoli para el mencionado certamen pero ni siquiera ingresó en los cuatro partidos que disputó la "Albiceleste".

Desde su debut en el seleccionado en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, Lo Celso vistió la casaca de la "Albiceleste" un total de 46 partidos, marcó 2 goles y brindó 10 asistencias. Con estos números, se convirtió en un socio ideal de Lionel Messi, formando un mediocampo y ataque letales para conseguir triunfos. No hay dudas que se le dieron, ya que el futbolista de 26 años levantó dos trofeos y es parte del plantel que lleva 35 cotejos invicto.