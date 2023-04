Pollo Vignolo no podía creer cuando Bulos estalló por el DT de Boca: "Fracaso"

El Pollo Vignolo no podía creer cuando El Negro Bulos estalló en vivo en ESPN F90 porque Boca aún no tiene DT. "Venía de un fracaso", gritó el panelista.

Federico "Negro" Bulos estalló en vivo en ESPN F90 porque Boca todavía no tiene entrenador, luego de que el club echara a Hugo Ibarra pese a los dos títulos conseguidos. El panelista sorprendió al conductor del programa, Sebastián "Pollo" Vignolo, quien no podía creer lo que estaba escuchando en el estudio del canal de cable de deportes.

El platense apuntó directamente contra Gerardo "Tata" Martino por rechezar otra vez la propuesta de la institución para hacerse cargo del plantel profesional. En el segmento habitual de cada lunes denominado Las Perlas del Negro, el relator le dio la blanca a Mateo Retegui por su gran presente en Tigre y en la Selección de Italia. Sin embargo, la perla negra fue para el ídolo de Newell´s.

El Negro Bulos fulminó al Tata Martino por rechazar a Boca: "Me vuelvo loco"

A la hora de explicar por qué ahora eligió al rosarino como el peor personaje de la semana pasada en el fútbol argentino, el periodista deportivo comenzó: "Yo soy un tipo que me muevo por desafíos en la vida. Y usted en lo suyo, en su puesto, en su trabajo, ¡es un número uno, un embajador argentino, es de los mejores, reparte prestigio donde va!". "¡Y yo creí, ilusionado... Me vuelvo loco! Porque usted iba a prestigiar nuestra Liga, nuestro fútbol argentino tan castigado, ¿cómo se le puede decir que no? ¡Venía de un fracaso, tenía la chance de reivindicarse, y dijo que no!", se envalentonó.

De acuerdo con "Fede", fue la tercera oportunidad en la que el exestratega de Barcelona no quiso asumir como DT de Boca, ya que recordó que "le dijo que no a (Juan Román) Riquelme, pero antes le dijo que no a (Daniel) Angelici, y fueron tres negativas...". "Y yo digo, ¿este hombre no quiere lucirse? ¡Era la oportunidad del fútbol argentino, de la Copa Libertadores de América!", enfureció el panelista.

Esta vez, la perla negra de Bulos fue contra El Tata Martino.

En la misma dirección, "El Negro" Bulos rememoró que "después de su paso excelso por la Selección Argentina, porque usted es un número uno...", aunque desvió el foco y admitió: "Además es un tipo al que me gusta escuchar, es un hombre de bien". "Esta perla negra es porque lamento profundamente que usted no sea el técnico de Boca, ¡Tata Martino!", cerró con bronca en primer plano.