Paoloski filtró detalles de la pelea de Fantino con Closs y Vignolo en ESPN: "Fuerte"

Germán Paoloski dio a conocer varios datos desconocidos de lo que fue la pelea entre Alejandro Fantino, Mariano Closs y Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN.

Germán Paoloski opinó de la pelea de Alejandro Fantino con Sebastián Vignolo y Mariano Closs. El conductor dio detalles del cruce entre los relatores y no se guardó nada sobre cómo fue la disputa que terminó con la salida de uno de ellos de ESPN. Lejos de meterse en la polémica, el periodista de Telefe aprovechó la ocasión para contar la buena relación que tiene con los tres y cómo lo afectó este problema que surgió en la señal de Disney.

Por otro lado, Paoloski se refirió a lo que compartió con el "Pollo" en la entrega de los Martín Fierro de cable y a lo que charlaron en dicha velada sobre el tema. Además, no dudó en contar que viajará y estará presente en el Mundial de Qatar 2022 para seguir a la Selección Argentina. Más allá de esto, lo más destacado de la entrevista que le realizaron en el ciclo Gossip, del canal NET, fue lo sucedido con sus colegas.

"No es nuevo, siempre hubo ciertas disputas o problemas. Pero en este caso me dolió porque fue fuerte. Se dijeron cosas... sobre todo Ale. No me gusta porque los conozco a todos, tengo muy buena relación con ellos y la verdad que es algo triste lo que pasó. Otra cosa no puedo decir porque tampoco me voy a meter directamente en lo que es la disputa que no sé ni siquiera por dónde va la disputa", sostuvo Paoloski. Y agregó: "Si es por la manera de hacer periodismo o un tema personal, aunque Ale dijo que no fue personal, se termina volviendo personal cuando alguien se siente agraviado. Igualmente, Ale podría haber hecho todo, ESPN y América TV".

Acerca de lo que compartió con Vignolo, el conductor agregó: "Estuve con Seba en la entrega de los Martín Fierro, ganamos tanto él como yo y cada vez que la veo la paso bien. Estábamos en una celebración y no quería meter el dedo en la llaga tampoco para preguntarle sobre el tema". Por último, el periodista contó cuándo viajará a Qatar: "Me voy al Mundial el 18 de noviembre y hasta que Argentina avance me quedo. Ojalá que sea con el título en la final", precisó.

La esposa del Pollo Vignolo rompió su bajo perfil y lo expuso con Barassi

"Un aplauso para Pau que es la mujer del 'Pollo' Vignolo. Perdón, el 'Pollo' es el marido de Pau. ¿Qué hacés acá? ¿Cuándo va a venir el 'Pollo'?", soltó Darío Barassi durante el programa pidiendo por la presencia del relator. Por supuesto, Paula Planas no se quedó atrás y le respondió: "Tiene que venir, está muy pendiente, está preguntando todo. ¿Querés mandarle mensaje?". El conductor de El Trece asintió y procedió a comunicarse con su colega de ESPN.

"Que nos dé un poco de libertad el 'Pollo'", agregó el anfitrión del ciclo televisivo y le pidió el celular a la mujer. Tras abrir la conversación miró cómo lo tenía agendado y lanzó: "'Seba', como que esperaba más un 'Pichi', no sé". Acto seguido, Barassi le dijo a Vignolo: "'Pollo' ¿Qué hacés? Acá Barassi. No me gusta que te tenga agendado como 'Seba'. Esperaba algo más como 'Pichi', 'Gurrumín'". Planas lo interrumpió: "Sí, antes era 'Mi vida'. Pero lo cambié por seguridad". Luego, el animador de 100 Argentinos Dicen continuó con su audio: "Bueno, escuchame, dejá de controlarnos. '¿Cuándo arrancan?', dice. Sí, me demoré en bajar, 'Pollo', tengo mis tiempos".