Nicolás Distasio reveló a qué jugador de Boca le tiene pánico: "De la nada"

Nicolás Distasio reveló en vivo en ESPN a qué jugador de Boca Juniors le tuvo pánico siempre.

Nicolás Distasio reveló en vivo en ESPN a qué jugador de Boca Juniors le tuvo pánico siempre. El periodista, mayormente identificado con River, tomó los dichos de Carlos Tevez acerca del supuesto miedo de los fanáticos "Millonarios" hacia él en cada Superclásico y aprovechó la ocasión para revelar un detalle que nadie sabía. El panelista no lo dudó y habló de un futbolista de la historia del "Xeneize" con el que no la pasó nada bien.

"Hoy siendo técnico no entiendo por qué Guillermo (Barros Schelotto) me dejó afuera. Si tengo a Tevez en una final contra River lo pongo. Si le preguntás al hincha de River, siempre me tuvo miedo", sostuvo el "Apache" en una entrevista con F10 en la misma señal y generó mucho revuelo. Con sus declaraciones se dirigió al ex DT que no lo utilizó en el duelo por la Copa Libertadores en Madrid el 9 de diciembre de 2018. Esto fue motivo de debate en el pase de F12 a F90 y Distasio sorprendió a todos.

"Dentro de 15 años cuando veamos el partido de Madrid o revisemos las estadísticas sabiendo que Tevez para el mundo del fútbol fue un monstruo y no jugó digamos 'Qué raro que Tevez no jugó'", soltó el periodista en principio. Ante las consultas de sus compañeros acerca de su opinión sobre las palabras de Tevez, agregó: "Sí, por ejemplo, Palermo me generaba ese pánico porque te hacía un gol de la nada. Tevez no, sí respeto porque fue un jugador extraordinario. Le tenía más miedo a Pavón o a Benedetto que a él".

Por otro lado, quien apareció en escena para apurar a Distasio fue Carlos Fernando Navarro Montoya, identificado con Boca Juniors. "Hola Nico ¿Cómo estás?", expresó el "Mono" y el panelista contestó: "Al 'Mono' lo sufrí, fue el tipo que me amargó la adolescencia, ganaba todos los clásicos él sólo, lo peloteábamos y no pasaba nada. Cambió la historia de los Superclásicos".

Pollo Vignolo, sacado en ESPN contra L´Equipe por Messi en PSG

Sebastián "Pollo" Vignolo estalló en vivo en ESPN contra L´Equipe, el diario deportivo de Francia que volvió a ponerle un 3 de puntaje a Lionel Messi en la eliminación de PSG contra Bayern Múnich en la Champions League. El conductor disparó munición gruesa en Equipo F, apenas consumada la temprana despedida de París Saint-Germain de la máxima competición europea de clubes en los octavos de final.

Después de la derrota de PSG por 2-0 en Alemania que sentenció el 3-0 global de la serie, el líder de Equipo F se molestó cuando la producción mostró en vivo las calificaciones del diario deportivo francés más reconocido para los jugadores del conjunto de Galtier. “No me pongan los puntajes de L’Equipe, no me interesan. Yo no los miro. Un medio que le puso un 3 como puntaje a Messi un día... Si la verdad quieren que lea los puntajes, yo no lo voy a hacer”.