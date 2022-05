Martín Liberman y una noticia que lo conmovió: "Me la pasé llorando"

Una novedad de último momento conmovió a Martín Liberman, el periodista deportivo de ESPN Star+ y ex Fox Sports. El comunicador decidió hacerlo público durante la mañana del martes 10 de mayo de 2022 en las redes sociales y le brindó una entrevista a Infobae al respecto de esta situación.

Se trata nada menos que del nacimiento de Milo, su segundo hijo, por lo que "El Colorado" decidió exteriorizar todo lo que le estaba pasando como parte de la charla con el mencionado portal de noticias. El periodista deportivo y productor de 45 años calificó como "la concreción de un milagro" la llegada de este bebé al mundo y aportó muchos detalles de lo que fue el parto de su esposa Ana Laura López.

En el diálogo con Infobae, el comunicador confirmó acerca de la previa a la llegada de Milo: "Nosotros teníamos en claro que el bebé nunca había girado, que estaba de cola, por lo cual la posibilidad de un parto natural era muy remota", comenzó. "Entonces, quedamos con el obstetra en que cumplida la semana 39 de embarazo, si nada cambiaba, íbamos a ver qué hacíamos", profundizó.

"La cuestión es que, charlando con él, nos pareció que no habiendo otro camino más que la cesárea, lo mejor era programarla con tranquilidad y no salir corriendo en medio de la madrugada", admitió "El Colorado". Además, repasó: "Decidimos programar la cesárea para este lunes, pero eso era algo que sabíamos sólo Anita y yo...".

No obstante, Liberman reconoció que no quiso adelantarles demasiado a sus allegados acerca de la situación porque él y su pareja son "medio raros". "No me gusta que nadie sepa nada para que no me metan presión", se sinceró. En ese sentido, explicó que "desde el día anterior hubiera estado toda la familia preguntando a qué hora, cómo y dónde", por lo que él prefería "que nadie supiera nada".

"Anita coincidió conmigo, de manera que lo vivimos juntitos y tranquilos. Pasamos un fin de semana genial: salimos a comer el viernes, el sábado y el domingo. Nos pusimos al día, porque hoy era el gran día. Pero sólo nosotros lo sabíamos", insistió el conductor de ESPN Star+. Y confirmó que "salió todo perfecto" en el parto.

Sobre Milo, Martín Liberman informó que "pesó 3.360 kilos" y remarcó: "Todos dicen que es grandote, pero yo lo veo chiquitito...". "Cuando veníamos haciendo las ecografías con el doctor Jorge Hammer, él nos decía que era un bebé grande. ¡Y la verdad es que yo no lo veo grande!", reconoció.

Martín Liberman admitió que había descartado ser papá de nuevo

El comunicador reconoció que tras el nacimiento de Blas (12), jamás se había imaginado tener a otro hijo: "En un momento de mi vida había dejado de lado por completo la posibilidad de ser padre otra vez". "Siempre quise que Blas tuviera un hermano, pero después mi pareja anterior (con Marcela Greco) se terminó", detalló. Incluso, señaló que "en lo único que pensaba era en tratar de ser feliz".

"Pero encontré una buena compañera, joven y que no había pasado por esto todavía. Y esa fue una de las primeras cosas que me planteó cuando empezamos a salir", expresó con respecto a lo que hablaron del tema con Ana Laura López. "Anita me dijo: ´Escuchame, mirá que yo algún día voy a querer ser madre. Avisame si vos tenés bloqueada esa posibilidad porque entonces tengo que irme´”, resaltó "El Colorado".

"Me acuerdo de que le contesté: ´Mirá, cerrada no está, pero primero enamorémonos”. Y bueno, acá estamos. No era un plan que teníamos para tal momento. Pero en la pandemia, estando encerrados, nos llevamos muy bien y disfrutábamos tanto de un momento tan feo que cuando se abrieron las prácticas médicas ella tuvo la idea de empezar la búsqueda", amplió Liberman. "Por suerte nos habíamos casado antes y pudimos festejar. Y en esos meses la pasamos tan lindo que hasta dudamos en cambiar esa onda que teníamos los dos solos. Pero yo tampoco soy un nene y, cuanto antes fuera, iba a ser mejor", explicó.

Cuando repasó el nacimiento de Blas, el presentador dijo que en su momento lo disfrutó y fue feliz, aunque aclaró que "pasaron doce años" y hoy se ve "con más aplomo y más madurez". "La verdad es que es muy lindo tener un hijo. Yo lo miro y todavía no caigo", se sinceró.

Con relación a cómo lo tomó Blas, Liberman señaló que "por suerte recibió muy bien la noticia, porque él iba a tener un hermano por parte del padre pero no iba a ser hijo de su madre". También aclaró que "él se lleva muy bien con Anita" y añadió: "Lo único que me dijo era que quería ser el primero en conocerlo. Y así fue: conté con la complicidad de su padrino, Andrés Justitz, que es mi mejor amigo, y armamos todo un plan".

A punto de llevar a Milo Liberman al hogar por primera vez, Martín informó que "ya está todo listo, lo importante es que hay amor". "En casa hay paz, se vive en armonía y estamos todos contentos, así que este bebé lo único que puede aportarnos es más felicidad", dijo. Además, repitió que "un hijo es lo más lindo que hay" y profundizó: "Cuando yo veía cómo Blas abrazaba a Milo, se me caía la baba. Yo sé que soy llorón, pero la verdad es que me la pasé llorando en la previa y en el parto, agradeciéndole a Dios por todo lo que me dio".

"Ver a mi hijo con su hermano fue hermosísimo. Y ahora que lo digo me doy cuenta: no es mi hijo abrazando a su hermano, son mis hijos. Un hijo tenía en brazos al otro. La verdad es que es un premio", reiteró Martín Liberman. Por último, calificó a lo ocurrido como "la concreción de un milagro, un premio al no bajar los brazos". Y completó: "Yo nunca tuve pruritos a la hora de contar las vicisitudes médicas que me tocó atravesar. Al revés: sentí que era casi una obligación porque era la manera de alentar a la gente que está pasando por la misma situación para que sepa que es posible".

La enfermedad de Martín Liberman para ser padre

Hace varios meses, el periodista sorprendió con su testimonio en Mañanísima (Ciudad Magazine), cuando le dijo a la conductora Carmen Barbieri: “Para tener dos hijos, hice once tratamientos de fertilización”. De hecho, detalló que esa dificultad se debe a un trastorno hereditario del que debió operarse hace 14 años, que impedía que los espermatozoides sanos fecundaran los óvulos.

“Por suerte encontraron millones de espermatozoides y los congelaron todos, pero de movida te inhabilita a quedar embarazados en condiciones normales, como la mayoría de la gente. Te lleva para el lado del tratamiento, que también puede salir mal o no tener el resultado esperado”, reveló en aquel entonces.