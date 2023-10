La revelación menos pensada del Pollo Vignolo sobre la Selección Argentina en ESPN F90: "Show"

El Pollo Vignolo hizo la revelación menos pensada sobre la Selección Argentina de Lionel Scaloni. El particular editorial del conductor de ESPN F90 en la televisión.

Sebastián "El Pollo" Vignolo realizó una particular comparación vinculada con la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Durante la apertura de ESPN F90 en su edición del martes 17 de octubre de 2023, el conductor trazó un paralelismo inesperado entre el campeón del mundo de fútbol y Los Globertrotters.

El relator de 48 años recordó sus épocas de adolescente y aseguró que este equipo se divierte como aquel, "pero por los puntos". En la misma línea, opinó que el conjunto nacional "es puro show" cuando sale a la cancha y mencionó a aquel elenco que daba espectáculo simplemente para divertir a los espectadores.

El Pollo Vignolo comparó a la Selección Argentina con Los Globertrotters: "Un disfrute"

Para sorpresa de sus compañeros de ESPN F90, el periodista deportivo comenzó: "Tuve una linda infancia. Si hay algo de lo que yo me olvido es que cada tanto me llevaban a algún show en el Luna Park". "Me gustaba cuando me llevaban al Luna, era todo un acontecimiento", profundizó. De hecho, repasó que "al Luna Park iban espectáculos" y amplió: "No me voy a olvidar nunca cuando me llevaban a ver a Los Globertrotters".

Los Globertrotters, la comparación que usó El Pollo Vignolo en ESPN F90.

"No me gustaba mucho el básquet, pero me gustaba cuando iba a ver a los Harlem Globertrotters", insistió el líder del ciclo. Al mismo tiempo, aclaró que "eran basquetbolistas que jugaban en las Universidades de Estados Unidos, que no podían jugar en la NBA pero daban exhibiciones. Era un show". También rememoró que "tiraban desde cualquier lado y la embocaban, era divertido, el partido era lo de menos: ganaban Los Globertrotters".

A fondo con su extraña comparación, "El Pollo" Vignolo sostuvo que "este equipo argentino es como Los Globertrotters: da una exhibición pero por los puntos". Al instante, el cordobés remarcó que "es un equipo que juega un fenómeno, tiene las medallas colgadas y juega como los Dioses. Genera admiración hasta los rivales".

El relator señaló que "este Seleccionado se ganó al público, hasta a otros hinchas" porque "el afecto no se regala ni se mendiga". "Esto que está recibiendo hoy se lo ganó, no sólo jugando a la pelota. (Lionel) Messi se lo ganó por cómo es, ¡es imposible no querer a Messi dentro y fuera de la cancha!", añadió el conductor de ESPN F90. A puro elogio para el crack rosarino de 36 años, resaltó que "al tipo le importa todo" y sentenció: "Este equipo provoca lo que me provocaba en su momento ir a ver a Los Globertrotters. Era un disfrute".