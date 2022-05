Insólito: propusieron a Alejandro Sabella como DT de Colombia

En la televisión de Colombia se vivió un momento realmente insólito cuando propusieron a Alejandro Sabella como el técnico de la Selección mayor de fútbol, aunque el argentino murió en 2020. El instante fue tan increíble que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

El protagonista de esta situación fue el exjugador Julián Téllez, actualmente panelista del programa Saque Largo del canal Win Sports. Mientras debatían acerca del probable nuevo entrenador del Seleccionado cafetero tras la salida de Reinaldo Rueda, el exfutbolista mencionó a "Pachorra", quien falleció el 8 de diciembre de 2020 a los 66 años.

Luego de haber sufrido diferentes problemas coronarios, Sabella padeció un virus intrahospitalario que profundizó su cuadro de cardiopatía aguda y terminó con su deceso en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.

Mientras se desarrollaba el programa del martes 17 de mayo de 2022 e intercambiaban los nombres acerca del probable sucesor de Rueda, Julián Téllez mencionó al exestratega de la Selección Argentina a pesar de que murió hace un año y medio. La discusión se dio en el marco de la intensa búsqueda de la Federación local de un nuevo técnico tras el fracaso de haber quedado afuera del próximo Mundial de Qatar.

"¿Alejandro Sabella no podría ser una posibilidad?", preguntó Téllez, por lo que generó la reacción inmediata de sus compañeros en el estudio del canal. "Pero si se murió...", se escuchó de fondo casi al instante. Entonces, fue el periodista Carlos Alemán el que recordó lo que había ocurrido y detalló: "No, Alejandro Sabella ya no está con nosotros".

Los números de Alejandro Sabella como DT de la Selección Argentina

Más allá de sus etapas como futbolista y como ayudante de campo de Daniel Passarella, el ídolo de Estudiantes de La Plata asumió como técnico de "La Albiceleste" en agosto de 2011. Allí comenzó una etapa que incluyó las Eliminatorias sudamericanas, los amistosos y el Mundial de Brasil 2014, en el que su equipo fue subcampeón con Lionel Messi en el plantel.

Sabella y Messi, subcampeones del mundo en Brasil 2014.

En total, el Seleccionado de Sabella disputó 41 partidos con 26 victorias, 5 derrotas y 10 empates. Además, marcó 76 goles, recibió 33 y registró un 71.54% de efectividad.