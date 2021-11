Grave denuncia laboral contra Quique Sacco: "Es un trepador"

Quique Sacco sigue en el ojo de la tormenta por el despido de tres periodistas en TNT Sports y ahora recibió una terrible denuncia de una importante personalidad del deporte.

Por si no alcanzaban los miles de problemas en los que se metió Quique Sacco luego de despedir a Hernán Castillo, Nicolás Distasio y Martín Costa, ahora una importante personalidad del deporte de nuestro país lo liquidó. Hablamos de Ernesto Cherquis Bialo quien en una charla con Jorge Rizzo en Radio Cooperativa AM 770 sentenció al dueño de TNT Sports con palabras muy picantes.

No es para menos, ya que el novio de María Eugenia Vidal tomó esta insólita decisión generando polémica en la mencionada señal. A su vez, en Twitter llovieron las críticas contra él por los despidos y la gente no lo perdonó. Varios motivos engloban esta determinación y principalmente se relacionan a discrepancias entre el nuevo directivo del canal tanto con la Asociación del Fútbol Argentino como con el Poder Ejecutivo Nacional.

Retomamos los dichos de Cherquis Bialo en el mencionado programa radial en donde destruyó sin filtro al periodista: "Mi experiencia con Sacco es muy triste porque uno no se imagina un alma humana tan perversa, es un trepador, es un delator, es un alcahuete del poder", sentenció el exvocero de Julio Humberto Grondona durante su presidencia en AFA.

También defendió a sus colegas con otra afirmación en la que destacó su labor: "Lamento que se hayan quedado sin trabajo periodistas calificados que merecen trabajar pero fundamentalmente que yo como televidente se que la tarea que hacían la cumplían muy bien", sentenció dejando en evidencia que más allá del talento de los damnificados hubo otras cuestiones que poco tienen que ver con lo periodístico.

El día que Sacco mintió sobre Alejandro Sabella y quedó en ridículo

Luego de varios problemas con la dirigencia, el entrenador que ganó la última Copa Libertadores de Estudiantes de La Plata en el año 2009 se desvinculó dos años después de aquel título. Ese mismo año, el novio de Vidal contó en AM 630 que Passarella se comunicó con Sabella y le propuso ser el técnico del conjunto de Núñez en junio. Minutos después el "Kaiser" habló en el programa radial para desmentir los dichos.

"Estoy mal, la verdad muy mal. Lamentable mentira dijiste, me das mucha pena. Ensuciar a Alejandro Sabella que es una excelentísima persona diciendo que habló conmigo y ya tiene todo arreglado para venir a River es la mentira más grande que escuché en mi vida. Hablaste de un periodista que tiene chequeado, chequeado las pelotas tiene. No mientas más, no digas más mentiras. Ahora la gente de La Plata va a decir que por esto se fue Sabella".