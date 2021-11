Las razones por las que Quique Sacco echó a Hernán Castillo de TNT Sports

En TNT Sports despidieron a Hernán Castillo y destaparon la mala relación del canal tanto con los actores del fútbol argentino como con el gobierno nacional.

Enrique "Quique" Sacco decidió no renovarle el contrato a Hernán Castillo en TNT Sports y destapó la tensa relación que mantiene el canal con los distintos actores del fútbol argentino. La decisión de dejar afuera a Castillo fue inesperada, ya que el conductor es una de las figuras más importantes de la señal, donde no solo conducía dos programas centrales sino que también tenía una función directiva, antes de que desembarcara Sacco.

En su función como directivo de TNT Sports, Hernán Castillo fue una pieza clave en la relación del canal con la AFA, la Liga y distintos clubes. Pero desde que en marzo Quique Sacco llegó a la señal de Turner como gerente de contenidos, Castillo sólo quedó conduciendo dos de los programas centrales del canal deportivo. Claro que no fue la única movida que hizo que la relación entre TNT Sports y el fútbol argentino se deteriorara, según consigna el portal DobleAmarilla. A fines del 2020, el canal intentó dejar afuera a su socio Disney de la transmisión del torneo local, con guiño de la AFA y aval de las máximas autoridades de Warner Media incluidos.

Para contrarrestar esta movida, Disney interpuso una demanda contra Turner en Estados Unidos, lo que hizo que se diera marcha atrás con el plan original. Sin perder tiempo y además de mantenerse en el fútbol, Disney firmó una extensión hasta el 2030, para lo que desembolsó cerca de 45 millones de dólares. Esto obligó a Turner a hacer lo propio con el objetivo de no quedarse fuera del negocio. En ese momento fue que ingresaron Quique Sacco y Gustavo Minaker, con quienes la AFA están disconformes y mantienen una mala relación, aseguran en DobleAmarilla. Lo que sucede es que desde la entidad madre del fútbol argentino entienden que los directivos de TNT Sports dilatan una oferta.

A eso se suma que varios clubes están molestos con el monto que desembolsa TNT y por la forma de pago. Fue por esto que el canal perdió los derechos del fútbol femenino y el futsal, luego de que el contrato venciera y nadie se acercara a la AFA para intentar renovar. Ahí se metió la Televisión Pública y se quedó con los derechos de ambos, que desde el canal estatal aseguran que son un éxito comercial. Por su parte, desde TNT argumentan que no era redituable.

La relación entre el Gobierno y TNT

El gobierno de Mauricio Macri fue fundamental para que Turner se quedara con parte de los derechos de transmisión en el 2017. La llegada de Quique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal, y Fernando Marín colaboraron para que muchos se pregunten por la injerencia de Macri detrás de los negocios con el fútbol. La tensión entre el gobierno de Alberto Fernández y TNT creció en los últimos meses después de que ESPN llegara a un acuerdo con el oficialismo para cederle a la Televisión Pública dos partidos por fecha para transmitir. TNT Sports no hizo lo mismo y tensaron la relación tanto con el Poder Ejecutivo como con la AFA.

Según indica DobleAmarilla, Claudio "Chiqui" Tapia le había prometido al Gobierno que la negociación con ambos canales iban a llegar a buen puerto, pero no lo consiguió totalmente. En ese sentido, tanto la AFA como la Liga consideran a TNT como "una empresa no cumplidora", ya que no solo prometen discutir los números del contrato y no lo hacen sino que también prometen negocios alternativos y después no los cumplen.