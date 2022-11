Gran Hermano 2022: Damonte comparó lo que pasa en Sarmiento con el reality

Israel Damonte, el DT de Sarmiento de Junín, comparó insólitamente lo que le pasa a él con lo que ocurre en Gran Hermano. "Nunca lo vi", dijo entre risas.

Insólitamente, Israel Damonte comparó lo que le toca vivir como entrenador de Sarmiento de Junín con lo que sucede día a día con los fanáticos de Gran Hermano. El director técnico del "Verde" se defendió de las críticas de algunos colegas del fútbol argentino, que lo acusaron por haber sido demasiado defensivo a la hora de plantear los partidos en la reciente Liga Profesional 2022.

Una vez terminado el torneo, en el que sus dirigidos se salvaron del descenso a la Primera Nacional, el estratega de 40 años fue invitado a La Noche de TyC Sports y trazó un paralelismo particular que sorprendió a todos en el estudio del canal de cable de deportes. Para ello utilizó nada menos que al reality show que es furor en la televisión abierta argentina, por Telefe.

Damonte comparó lo que le pasa en Sarmiento con Gran Hermano: "La piloteo"

Mientras debatían en vivo acerca de los supuestos prejuicios que existen hacia el estilo de juego defensivo que él pregona en "El Kiwi", el exmediocampista opinó: "¿A qué voy? A que no nos vio nadie a nosotros... El hincha de Sarmiento nos vio, y después los rivales cuando te toque jugar (contra ellos)". "El tema es que hay un mundo Twitter, que yo también a veces consumo, y que a mí me pasa", protestó con relación a las críticas permanentes que recibe por las redes sociales.

Además, llevó la discusión a un terreno hipotético y reflexionó: "Si vos me sentás hoy en este programa, si fuese de chimentos, y diríamos... ´Vamos a hablar de Gran Hermano´", comentó. "¿La verdad? Yo no lo vi nunca ahora este Gran Hermano", se sinceró, a la vez que aclaró: "Pero sí veo Twitter, entonces a veces ves el título grande arriba... ¡Y yo te la piloteo!".

Insólito: Damonte comparó a su Sarmiento con lo que pasa en Gran Hermano.

Fue entonces cuando aseguró que muchas veces se opina de algo sin haberlo visto o sin saber demasiado sobre ese tema. "Yo me siento acá, ¿y sabés qué te digo? ´No, yo, Gran Hermano...´", insistió en vivo Damonte en TyC Sports.

Incluso, para referirse al participante apodado "Alfa", lo caracterizó como "uno que usa un pañuelo, tipo Leonardo Favio, que es crack". "Yo escucho lo que dicen ustedes, voy agarrando información", siguió. "Y te digo: ´pero no me gusta que no es maradoniano´, porque hoy leí un cosito que decía que cuando le festejaron el cumpleaños a (Diego) Maradona se fue para atrás", profundizó.

Por último, el entrevistado recordó un cruce público con Néstor Gorosito, ya que el técnico de Gimnasia de La Plata dio a entender que "Isra" es un "antífúbol". "Entonces, muchos hacen eso, que fue lo que pasó con lo de ´Pipo´... Ya se habló", completó.