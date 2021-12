ESPN: El picante cruce entre Gonzalo Higuaín y Oscar Ruggeri: "Saquémonos las caretas"

Gonzalo "Pipita" Higuaín tuvo un interesante cruce con Oscar Ruggeri en ESPN F90 hablando acerca de su presente y futuro en el fútbol.

Gonzalo "Pipita" Higuaín continúa su carrera en la MLS de Estados Unidos y de vez en cuando lo entrevistan en algún programa deportivo de nuestro país, mayormente en ESPN y de la mano de Sebastián Vignolo y compañía. En esta ocasión brindó una nota en F90 en donde habló de su presente y futuro en el Inter de Miami, y tuvo un picante cruce con Oscar Ruggeri por un comentario que realizó sobre su padre.

El delantero nacido en Francia atraviesa los últimos años de su carrera, en la que pasó por varios clubes importantes a nivel mundial. Su etapa en la Selección Argentina fue cuestionada principalmente por los goles errados en las finales contra Alemania y Chile pero dejó su huella con un muy buen promedio de tantos convertidos por partido. Sin embargo, no está en sus planes el regreso al fútbol argentino donde hizo su debut con la camiseta de River Plate.

El campeón del mundo en 1986 le consultó acerca de su recorrido y le hizo una pregunta muy punzante: "Te quería preguntar, sé que es para mirar para adelante, pero ¿De qué te arrepentís de no haber hecho en la carrera tremenda que tenés?". La respuesta del atacante no se hizo esperar: "Y primero de no tener pelo, me gustaría tener pelo a la edad que tengo", sostuvo entre risas.

El "Cabezón" retrucó: "Pero vos estás ahí (Estados Unidos) que te meten pelo en cualquier lado, vas caminando en la vereda y te van tirando pelo", a lo que Higuaín lanzó: "No hay que hacer nada para gustar a los demás. Ya enamoré a la mujer que tenía que enamorar y ya está, no me tuve que mejorar en nada, soy así".

La discusión continuó y Ruggeri se acordó del padre del "Pipita", Jorge Higuaín: "No, pero con el "Pipa mayor" hablamos distinto, guachito", a lo que el exjugador del "Millonario" sostuvo: "Pero ese se puso pelo, si no estaba como yo. Saquémonos las caretas. Igual los dos están muy bien para la edad que tienen, con respeto", afirmó.

La respuesta a la pregunta del "Cabezón"

"Con respecto a lo otro, no me arrepiento de nada. Todo lo que hice, fue con el corazón y pensando en lo que era lo mejor para mí. Lo que dijeron ustedes gracias por los elogios, hoy no caigo y seguramente caeré más adelante todo lo que logré pero hoy estoy disfrutando de bajar la exposición jugando en esta liga como dijo el 'Pollo', parece fácil y no lo es para nada", sostuvo.

Y agregó: "Me encariñé. Hay mucho tiempo para el jugador para disfrutar a la familia, para disfrutar el crecimiento de mi hija que está en una edad hermosa. Estoy disfrutando otras cosas que antes no podía disfrutar. Se está aproximando y tengo otros proyectos que antes no los tenía", concluyó el "Pipita".

Su futuro en el fútbol

El exjugador de River Plate, Real Madrid y Juventus entre otros, analiza dejar la actividad cuando termine la temporada de la MLS. La noticia la dio a conocer el reconocido diario británico The Sun mencionando que no está de la mejor manera en cuanto a lo físico y esto hace mella en su rendimiento. A su carrera no le quedaría mucho y así aún más lejos quedará esa mínima posibilidad de jugar nuevamente para el "Millonario".

Todavía tiene un año más de contrato con la institución que maneja el inglés David Beckham y su vínculo terminaría mucho antes de lo previsto. En 2021 sólo jugó 30 partidos y convirtió 12 tantos. El número para un goleador es bajo y tampoco está a la altura de lo que hizo en otros clubes. El delantero nacido en Brest, Francia que jugó para la "Albiceleste" acumula un total de 681 partidos disputados en los que marcó 321 goles.