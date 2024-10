El sorpresivo anuncio de Mariano Closs sobre su futuro en ESPN: "Nos vamos"

Mariano Closs sorprendió con un inesperado anuncio sobre F12, el programa que conduce en ESPn desde hace cuatro años.

Mariano Closs realizó este viernes un fuerte y sorpresivo anuncio sobre su futuro en la pantalla de ESPN. Una de las máximas figuras de la señal deportiva de la televisión comunicó que, a partir del próximo lunes 14 de octubre, el programa F12 sufrirá un cambio particular.

Luego de tratar de los temas principales futboleros del día, como fue el empate de la Selección Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Closs aprovechó para dejar un contundente aviso: "Desde el lunes, nos vamos a ver desde las 11 de la mañana por esta pantalla, o sea que no estaremos más de las 12".

Luego de cuatro años en ese horario, el programa central de los mediodías de ESPN se correrá una hora antes y tendrá dos horas de duración, es decir, hasta las 13 horas. Por esta modificación en la grilla, SportsCenterAM, conducido por Alina Moine, se adelantará también una hora e irá de 10 a 11.

Mariano Closs terminó con el misterio sobre qué partidos elige relatar en ESPN: "Feliz"

sorprendió a más de uno con una declaración acerca de su paso por el Ascenso del fútbol argentino. Una de las máximas figuras de ESPN en la televisión habló en AFA Estudio sobre sus vivencias y dio un detalle desconocido para quienes habitualmente lo escuchan en las transmisiones. Además de contar que es fanático de Colegiales -que milita y lidera el Clausura de la Primera B Metropolitana-, el reconocido periodista reveló lo qué hizo hace pocos meses atrás en una cancha de nuestro país.

El pasado sábado 1° de junio en Wembley, Real Madrid le ganó 2 a 0 a Borussia Dortmund y se quedó con la decimoquinta UEFA Champions League de su historia. El relator dijo presente en dicho cotejo y poco después regresó a Argentina para continuar con su trabajo habitual en la señal de Disney. Claro que nadie conocía lo que hizo una vez que culminó F12, tan sólo dos días después de la final del torneo continental. El mismo protagonista se encargó de develar el misterio.

"Ese día volvía de la Champions. Esa mañana aterricé, hice el programa y fui a la cancha. No conocía la de Liniers, porque sí conozco muchas canchas de mi vida de Ascenso", reveló Mariano Closs en AFA Estudio. En aquella ocasión, Colegiales se impuso por 2 a 0 ante la "Topadora" en el Estadio Juan Antonio Arias y el conductor dijo presente para ver al club del cual es hincha. Además, destacó: "Hay una cuestión laboral, que nadie sabe, pero yo supedito mi partido de fin de semana que relato en relación a Colegiales. Si juega el sábado, yo busco relatar el partido del domingo, lunes o viernes. Lo puedo ejecutar ahora, no sabés qué feliz me hace...".

Por otro lado, el periodista se refirió a lo que vivió a lo largo de su carrera en los distintos recintos que visitó: "Iba a la cancha de Midland y en ese momento estaba el PRODE (Pronóstico Deportivo), teníamos que cubrirlo. Teníamos que ir a esas canchas lejanas del Ascenso. He recorrido un montón de canchas por suerte, a Almirante Brown iba recontra seguido". Y cerró: "Pero iba a distintos estadios, como por ejemplo a Comunicaciones, y a un montón de lugares, entonces me resultan ciertamente familiares. Además me provoca una satisfacción porque lo hago con gusto, entonces la paso muy bien".