El Pollo Vignolo se sacó en vivo y liquidó a Ibarra por el presente de Boca: "No pasa nada"

Sebastián "Pollo" Vignolo liquidó en vivo a Hugo Ibarra en ESPN F90 por el presente de Boca Juniors en la Liga Profesional luego de tres partidos sin ganar.

Sebastián "Pollo" Vignolo realizó su habitual editorial en ESPN F90 y destrozó a Hugo Ibarra por el presente de Boca Juniors. El "Xeneize" no gana hace tres partidos en la Liga Profesional y el futuro del entrenador es una verdadera incógnita en la previa del cruce por Copa Argentina ante Olimpo de Bahía Blanca. La derrota ante Instituto en la Bombonera del pasado domingo 19 de marzo derivó en una reunión del DT con los jugadores que el periodista analizó en vivo y aprovechó el momento para liquidarlo.

"¿Qué les pasa? ¿Por qué no reaccionan? Yo veo que el otro día no fueron un equipo como quiere la gente de Boca. No los vi bien. ¿Qué les pasa? ¿Alguien quiere decirme algo? Porque vi que eran como livianos. Bueno, vamos a entrenar", comenzó el conductor poniéndose en el lugar del "Negro" Ibarra en el momento que habló con sus futbolistas. Claro que, no accedió a los dichos del estratega como para ningunearlo así, pero sí dio a entender que ese diálogo no fue extenso ni positivo.

Luego, el "Pollo" contó detalles de lo sucedido: "¿Se puede intentar charlar con un grupo cuando del otro lado no te responden? O el famoso 'No nos da herramientas', que sale para todos lados. Pero ahí cuando el técnico de Boca se los preguntó duró diez minutos y no fue una charla, fue un monólogo. A veces es preferible hasta que se agarren a trompadas. Daría la sensación que da igual, no pasa nada. Lo está matando la rutina de no pasarla bien. Entonces entramos en un mundo complejo y en el medio está Boca". No fue lo único en lo que cuestionó al DT, ya que también remarcó la reacción del público en la Bombonera: "Por primera vez en mucho tiempo la gente de Boca silbó. ¿Cómo no va a silbar? Boca necesita un golpe de efecto, que lo genera Ibarra o lo generan con Ibarra, algo que sacuda la rutina".

Por otro lado, se refirió nuevamente a la charla del entrenador con sus jugadores y la tildó de "grave": "Que un técnico junte a un plantel para decirles 'Vamos a hablar, vamos a sacar esto adelante. ¿Por qué los vi sin energía? ¿Cuál es el problema?'. Y si del otro lado los jugadores lo miran nada más, daría la sensación que lo están cargando y no quieren escuchar. 'Día a día', te dicen en Boca. Vuelvo, Boca puede ser campeón del fútbol argentino y ganar la Copa Libertadores, porque el fútbol rompe libros. Se ayudan mutuamente o se tienen que separar, porque arrastran a Boca. Lo que pasó ayer a la tarde fue grave".

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Olimpo de Bahía Blanca

El equipo dirigido por Hugo Ibarra chocará con el conjunto de Arnaldo Sialle, del Torneo Federal A (la tercera División), por los 32avos de final de la Copa Argentina 2023. El encuentro será en el Estadio Centenario de Resistencia, Chaco, el sábado 25 de marzo a las 20.10 horas, a cotejo único. El ganador avanzará a los 16avos de final y si empatan habrá penales directamente.

La transmisión en vivo en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online correrá por la cuenta de su plataforma TyC Sports Play. Además, habrá otras opciones disponibles como Telecentro Play, Cablevisión Flow y D GO.