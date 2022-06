El Pollo Vignolo pidió perdón a una embajada tras un papelón de Ruggeri: "Nos están matando"

Sebastián Vignolo se vio obligado a pedir disculpas al aire de ESPN F90 tras un papelón de Oscar Ruggeri en pleno programa.

Sebastián Vignolo tuvo que pedir perdón al aire luego de un papelón de Oscar Ruggeri en pleno ESPN F90. El relator se refirió al duelo de este lunes 13 de junio entre Australia y Perú por el Repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, el campeón del mundo en México 1986 se metió y generó mucha polémica. Debido a esto, el conductor se vio obligado a disculparse por los dichos de su compañero.

El "Cabezón", fiel a su estilo, bancó al elenco dirigido por su amigo, Ricardo Gareca. No es la primera vez que se expresa de esta manera acerca de dicho seleccionado, pero esta vez su opinión fue más allá de los límites. Por este motivo, el "Pollo" no se lo perdonó, lo increpó en vivo diciéndole lo que pensaba acerca del tema en cuestión y defendió al programa.

"Vamos Perú. ¿Qué me importa Australia?", expresó el "Cabezón" Ruggeri cuando se referían al duelo de este lunes entre Australia y Perú por un lugar en el Grupo D del Mundial de Qatar 2022. El "Pollo" Vignolo lo interrumpió y respondió: "Puede haber gente en Australia mirándonos. A mi también me importa Perú, pero puede haber televidentes australianos y los podemos perder. En la embajada de Australia acá en Argentina nos están matando".

Sin embargo, el "Cabezón" continuó con su idea: "Deben ser argentinos que están en Australia. ¿Se van a enojar porque yo digo que quiero que gane Perú. ¡Vamos Perú! 90 minutos y jugás un Mundial!". Nuevamente el conductor tomó la posta y lanzó: "Cahill, de la embajada de Australia te pido perdón. Discúlpenos. Es horrible pelearse con la embajada de Australia por esto". Luego, el campeón del mundo en México 1986 concluyó enojado: "Argentina está con Perú, porque nos bancaron un montón".

La escalofriante revelación de Ruggeri sobre Maradona

Oscar Ruggeri recordó de manera emotiva a Diego Armando Maradona en una charla más que especial con Sebastián Vignolo en ESPN. El periodista y el exjugador se trasladaron al estudio de F360 y el campeón del mundo en México 1986 expuso sus sentimientos. "Lo extraño. Sabés que yo me levanto y se me viene a veces la imagen suya cuando salen muchas cosas de él hablando Me parece que está en una casa, ahí en un barrio cerrado esperando".

Por otro lado, contó cuál fue la última vez que se vieron: "Nos juntamos, tuvimos una comida con todos los muchachos, fue una fiesta. Después no me acerqué. No voy a echar la culpa a nadie porque es posible que por ahí uno tendría que haberse acercado. Me quedo tranquilo porque más allá de que tuve peleas con él terminamos bien. Me acuerdo de él riéndose cuando me veía las últimas veces, hacía mucho que no lo veía así".