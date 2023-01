El Kun Agüero le dijo al Pollo Vignolo lo que todos piensan de él: "Te gusta"

Sergio "Kun" Agüero incomodó a Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno ESPN F90 y reveló lo que todos piensan del conductor del ciclo.

Sergio Agüero incomodó en vivo a Sebastián Vignolo en plena entrevista durante ESPN F90. El exjugador participará de la clásica "Noche Amarilla" del Barcelona de Ecuador y, antes de dicho evento, dialogó con el conductor acerca de su presente, la Selección y la continuidad de su amigo Lionel Messi. El "Kun" no dudó y aprovechó el momento para decirle al "Pollo" lo que todos piensan de él con respecto al club del cual es hincha.

Es que el famoso relator demostró en varias ocasiones su fanatismo por Boca Juniors y el ex futbolista de Independiente lo sabe muy bien. Por este motivo, utilizó el color que vestía en su campera (amarilla) para cargar al periodista y lo hizo sin filtro. Claro que, dicho instante fue totalmente inesperado para Vignolo, a quien se lo vio más que sorprendido por la situación y trató de responder aunque se le hizo difícil entre las risas de sus compañeros.

"A vos te gusta, porque es color amarilla, Pollo", soltó Sergio Agüero en plena charla mientras mostraba su campera del Barcelona. Ante estos dichos, el relator se vio obligado a contestarle: "Me gusta, me gusta el amarillo y negro de Peñarol me encanta. Me parece espectacular. Sí, pacífico, amarillo y verde. Es un color que además me queda bien. Vos me viste con una remera amarilla, verde y azul".

Sin embargo, el "Kun" no sólo se quedó con eso, sino que fue por más. El goleador histórico del Manchester City hizo referencia a River Plate y puso aún más incómodo al conductor: "Si, te queda bien. La blanca y roja no te queda bien". El "Pollo" desvió el tema y le dijo: "¿Cómo no? Tengo una del 'Rojo' también espectacular. Tengo una del 'Rolfi' Montenegro". Por último, fue Agüero el que insistió: "Pero yo cuando te veo te veo más con estos colores".

La nueva crítica del "Kun" contra Zlatan Ibrahimovic

En pocos días, Agüero criticó dos veces al delantero sueco por sus dichos contra la Selección. En una transmisión reciente lanzó: "Es muy de mala leche decir que no vamos ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera clasificaron". Ahora, el ex hombre del City volvió a la carga en su charla con Vignolo.

"Yo defiendo a los chicos. Hoy doy mi opinión y digo lo que pienso porque los chicos no pueden salir. Zlatan dice que los jugadores argentinos se portaron mal y que no van a ganar más... él se cree que por las declaraciones que dice es más importante que todo el mundo. Era uno de los primeros que en la cancha trataba de buscar polémica. El menos indicado porque se portaba mal todos los partidos. Todo bien, pero pegaba unos planchazos en la cancha".