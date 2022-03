El insólito pedido del Pollo Vignolo en ESPN F90 para que Fernando Gago renuncie en Racing

En pleno ESPN F90, el "Pollo" Vignolo lanzó un insólito pedido de renuncia a Fernando Gago tras una decisión del técnico de Racing.

En ESPN F90 analizaron lo que fue la victoria de Boca Juniors por 4 a 1 ante Central Córdoba de Rosario por los 32avos de final de la Copa Argentina. En medio del debate, y por el gran nivel de Óscar Romero en su debut con el "Xeneize", Sebastián "Pollo" Vignolo nombró a Fernando Gago y cuestionó una decisión suya con Edwin Cardona en el partido contra River. No sólo eso, sino que además pidió la renuncia suya y del cuerpo técnico.

El conductor del ciclo, además de destacar a Riquelme por el mercado de pases del elenco boquense, lo comparó con el de la "Academia" y al volante paraguayo con el colombiano. Esto trajo consigo la crítica a Cardona, quien tuvo varios conflictos en su paso por Boca. A su vez, en la discusión atacó a su compañero Federico "Negro" Bulos y no dejó que exprese con normalidad su opinión acerca del tema en cuestión.

"Ahora les voy a hacer una pregunta, y a la gente que está mirando también. Ustedes... piénsenlo eh. ¿Prefieren a Romero gratis o tres palos y medio por el 50% del pase de Cardona? Fue una genialidad, extraordinario, magnífico. Boca se sacó de encima a un futbolista que la verdad jugaba poco y era carísimo. Y Racing lo compró al 50% en tres millones y medio que no jugó el otro día pero fue para despistar", comenzó el "Pollo".

Y agregó: "Yo te digo la verdad, 'Negro' yo te adoro. Pero si el cuerpo técnico de Fernando Gago dice que llevó a Cardona al banco para despistar, que renuncien. Si esa es la estrategia no puede ser. No, dale Gago". Quien rápidamente salió al cruce fue Federico Bulos: "Pero lo dije yo eso, no lo dijo Gago". Al relator no le importó y continuó con su opinión sobre el mercado de pases.

El cruce de Vignolo con Bulos al aire

"Lo de Boca fue de lo mejor en mucho tiempo. Óscar Romero por nada y Benedetto. Y podemos decir cualquier cosa, si nos puede gustar o no un jugador, pero Racing está manejado por un empresario crack como es Víctor Blanco y Boca estuvo rápido, inteligente", lanzó el "Pollo". Bulos lo interrumpió: "Dejame contestar porque si no después hablas vos solo. A la tarde también me nombras. Dejame defenderme ahora".

Y continuó: "En el fútbol se da que algún empresario X que maneja diferente cartera de jugadores le dice a otro 'te ayudé con esta gestión para colocar este futbolista tuyo en tal mercado, ahora tengo a tal colgado o que sale de un club y sale 3 palos y medio, ponelo en tu equipo', y esto pasa. ¿O no saben que estas cosas pasan en el fútbol argentino?".