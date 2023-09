El insólito palazo del Pollo Vignolo a un crack de Boca por la derrota con Defensa y Justicia: "No lo veo"

Sebastián "Pollo" Vignolo se ensañó con un futbolista de Boca Juniors en pleno ESPN F90 tras la derrota contra Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional.

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó a un futbolista de Boca Juniors luego de la derrota ante Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional. El conductor lanzó un insólito comentario contra el jugador del "Xeneize" que es uno de los titulares indiscutidos de Jorge Almirón. Para colmo, no es la primera vez que el periodista se ensaña con él, ya que en otras ocasiones también cuestionó su nivel en el verde césped y su titularidad al margen de la decisión del entrenador.

El apuntado por el "Pollo" es nada más y nada menos que Guillermo "Pol" Fernández, a quien ya destrozó en otras oportunidades en ESPN F90. Esta vez, el relator fue más a fondo tras la caída contra el "Halcón" en Florencio Varela y no perdonó al volante del elenco de la Ribera que estuvo desde el comienzo en dicho cotejo. Las cosas no salieron bien en este encuentro correspondiente a la cuarta fecha del torneo local para los visitantes y Vignolo no se guardó nada.

"Hay un futbolista al que no lo discuto hoy, ya en su momento lo dije. No le veo el peso que tiene aparentemente adentro de la cancha. Yo no veo en 'Pol' Fernández un jugador desequilibrante. Por ahí me falta capacidad para verlo. No recupera, no tiene gol", soltó el conductor y varios de sus compañeros coincidieron con sus dichos. Semanas atrás, fue el propio Carlos "Cai" Aimar quien defendió al mediocampista de las acusaciones del periodista y tuvieron un fuerte cruce al aire en el que se sacaron chispas.

El centrocampista nacido en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, regresó a la institución en 2022 tras su paso por Racing, Cruz Azul de México y Godoy Cruz, entre otros. Hasta el momento, Fernández acumula un total de 9 goles y 11 asistencias en 135 partidos disputados con la "Azul y Oro" desde su debut hasta su presente. Con la camiseta del "Xeneize", el volante ganó seis títulos a nivel local y sueña con la Copa Libertadores.

El papelón de Ruggeri en pleno estudio de ESPN F90

Oscar Ruggeri protagonizó un nuevo papelón en pleno ESPN mientras compartía F90 con Sebastián Vignolo y sus compañeros. El campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 no pasa para nada desapercibido con sus dichos en el programa correspondiente a la señal de Disney y mucho menos con sus acciones. En este caso, los integrantes del ciclo se sorprendieron porque sucedió algo totalmente fuera de lo habitual.

Al margen de que es común que jueguen a la pelota dentro del estudio, esta vez el "Cabezón" se excedió junto al conductor con un remate de cabeza que culminó en la pantalla trasera. El golpe de la pelota -aunque fue débil- provocó que la misma se apague por unos minutos. Los encargados de la producción mostraron su descontento con el exfutbolista, al igual que el "Pollo" que se acercó al artefacto para revisar si estaba roto.