El insólito comentario del Pollo Vignolo a Messi en plena entrevista: "Boludo"

Sebastián Vignolo lanzó un insólito comentario en una entrevista a Lionel Messi. El conductor de F90 habló con la "Pulga" en los meses previos al Mundial de Qatar 2022 en una nota para el ciclo En primera persona, de la plataforma Star+ y dialogaron acerca de distintos temas. No sólo abarcaron cuestiones personales del 10 de la Selección Argentina, sino que también varios puntos referidos a la "Albiceleste".

Sobre el final de la charla, el periodista no dejó de lado el mate y reveló lo que hablaron antes de lo que fue la filmación. De hecho, el mejor del mundo aprovechó la ocasión para criticar a un compañero de la "Scaloneta" con esto y no se guardó nada. Igualmente, lo que más llamó la atención fue lo que el propio "Pollo" le "reclamó" en plena casa del 30 del Paris Saint Germain.

"Vine yo, vos viniste a tomar mate y yo no te toqué nada", advirtió Vignolo. Sobre esto, Lionel Messi le contestó: "Te dije, te doy un mate y 'No comparto', me dijiste". En respuesta a esto último, el "Pollo" lanzó: "No boludo, pero no te quiero joder a vos. Igual sos buen cebador por lo que vi, pero te dije que no comparto".

Por otro lado, la "Pulga" se acordó de uno de sus compañeros y lo "liquidó": "Ahora estoy pensando, que el gil de Rodrigo (De Paul) dijo que hacía mates malos". Luego de escucharlo, el conductor esbozó: "Para, traeme el mate un segundo. De Paul cree que lo hace mejor que Suárez, que es bueno haciendo mates". Al ver cómo Leo dejó el mate, el periodista continuó: "Es un 3 a 0 abajo. No se levanta, la montañita está bien hecha. ¿Para vos está perfecto?". El 30 del PSG lo escuchó y lo cruzó: "Lo tengo que acomodar, un poquito la yerba y correrla para un costado. Soy ordenado y muy prolijo".

Lionel Messi anunció que Qatar 2022 será su último mundial

Lionel Messi realizó un anuncio inesperado con respecto a su futuro luego de que finalice el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. La "Pulga" dialogó con Sebastián "Pollo" Vignolo en una entrevista para el ciclo En primera persona, de la plataforma Star+ y dio detalles de cuál es su decisión una vez que finalice el torneo que comenzará en el mes de diciembre. Tal como lo anunció el propio conductor en una emisión de ESPN F90, el 10 disputará su quinta Copa del Mundo y será la última de su carrera.

"Este seguramente sea mi último Mundial", sostuvo Messi con respecto a lo que sucederá en el país asiático. De esta manera, el astro del PSG dejó en claro que no estará en 2026 (con 39 años) y no podrá romper el récord de tener seis presencias en dicho campeonato.