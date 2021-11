Despidos masivos: TNT Sports echó a tres figuras de su canal

Sorpresa en el periodismo deportivo. Según informó Pablo Montagna, el conductor Hernán Castillo y otros dos importantes protagonistas no continuarán en la señal de TNT Sports.

La noticia fue inesperada porque ambos son protagonistas principales de la pantalla de TNT Sports. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Hernán Castillo, Nicolás Distasio y Martín Costa no seguirán ejerciendo su rol de periodistas deportivos en la señal perteneciente al Pack Fútbol de las diferentes cableoperadoras.

Fue el periodista Pablo Montagna quien confirmó esta noticia a través de sus redes sociales. "Desconcierto y polémica en @TNTSportsAR. Les confirmaron que no seguirán siendo parte de esa pantalla @HernanSCastillo, @DistasioNicolas y Martin Costa. Sorpresa también en @Continental590 donde hacían #TNTSportsContinental con oyentes cautivos", expresó.

Luego de conocerse esta novedad, fue el propio Hernán Castillo quien le confirmó a un usuario de Twitter que seguirá trabajando en la radio pero no así en TNT Sports. "¿Es posta que no van a estar más?", consultó una persona, claramente preocupada. "En la radio, sí", respondió el conductor de Halcones y Palomas. Por el momento, no hubo novedades sobre quiénes reemplazarán al conductor y a los periodistas partidarios de River Plate y Boca Juniors. Lo cierto es que, el pasado 2 de noviembre, Juan Román Riquelme tuvo una entrevista en la que intercambió opiniones calientes con los tres protagonistas damnificados.

El día que Hernán Castillo lloró en vivo por la muerte de su padre

Luego del fallecimiento de su padre, el periodista Hernán Castillo regresó a la TV para conducir su programa Halcones y Palomas. Y en el aire de TNT Sports, no pudo contener las lágrimas y enfatizó un fuerte mensaje de concientización ante la segunda ola de coronavirus que ya es una realidad en la República Argentina.

"Mucha gente me escribió. Me dijo de mi papá y demás. No murió de COVID, murió porque tenía un montón de cosas antes y el COVID lo aceleró. Hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Nosotros acá estamos con los acrílicos, los barbijos, todos los protocolos", manifestó Hernán Castillo, quien tuvo a su padre sin cama disponible durante varias horas y luego fue trasladado al Policlínico de Lomas de Zamora.

Revelando lo que dialogó con los médicos y diferentes integrantes del personal de salud, el periodista hizo hincapié en el cuidado de la población para evitar que la pandemia sea aún más dañina: "Es una situación de verdad, lo que te dicen los médicos. Los diez médicos que me encontré me dijeron lo mismo, así que les tengo que creer. ¿Cómo no les voy a creer? Si yo lo vi. Es desesperante, están las camas colapsadas, no hay ambulancias. No dan abasto, las camas no dan abasto, hay que cuidarse".