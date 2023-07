Bulos se burló de las "viudas" de Gallardo en ESPN y Morena Beltrán estalló

En el programa que conduce Sebastián Vignolo, el periodista apuntó contra los detractores de Demichelis y Beltrán no logró contenerse.

River Plate se quedó con el título del fútbol argentino y lo hizo de una manera muy contundente. Uno de los pocos periodistas que, desde que arrancó el torneo, habló bien de Martín Demichelis, el entrenador campeón, fue Federico "Negro" Bulos que en diversos programas de ESPN sostenía que el técnico estaba a la altura de las circunstancias y, ahora, en el programa en el que trabaja con Sebastián Vignolo se acordó de todos aquellos que querían comparar al nuevo técnico con Marcelo Gallardo y su ataque hizo estallar a Morena Beltrán.

La situación se dio en el clásico segmento que Federico Bulos tomó de Guillermo Nimo y que es conocida como "la perla blanca" y la "perla negra". En este caso, el periodista lanzó "la perla blanca" para el técnico de River y, en toda su alocución, nombró como Martín Demichelis trabajó de una manera fenomenal durante todo el torneo. En ese mismo sentido, se acordó de los periodistas que trataban de comparar toda la situación que ocurría en este River con lo que pasaba en el torneo anterior con Marcelo Gallardo al frente. "Esto con Marcelo no pasaba, esto con Marcelo no pasaba. Eso era lo que decían las ''viudas'' de Gallardo. Y ahora no lo dice nadie", fue un comentario que repitió a lo largo de su sketch.

En ese momento, particularmente en el instante en el que Bulos empezó a hacer chistes sobre sus colegas, Morena Beltrán no aguantó las risas y terminó estallada frente a las cámaras sin saber qué hacer mientras Bulos seguía haciendo su trabajo. En ese mismo sentido, una vez más, F90 estuvo conducido nuevamente por el Chavo ya que Sebastián Vignolo todavía no retornó a la conducción.

Los cambios de ESPN que afectan al Pollo Vignolo para 2024

El canal de Disney también desea retomar el vínculo perdido con los fanáticos de la Selección Argentina. En esta línea, Flavio Azzaro reveló en su canal de YouTube que "la idea es armar un programa diario en el que se empiece a hablar de la Selección". "Que no les llame la atención que el programa de la tarde con Vignolo (Equipo F, de lunes a viernes de 19 a 20.30) se transforme en un (Martín) Souto - (Morena) Beltrán", profundizó el ex TyC Sports.

Incluso, Azzaro filtró que "ESPN está un proceso de purificación porque saben que si no limpian la imagen, el proceso de destrucción es mucho más rápido del que cualquiera podía llegar a pensar. Los números son malos". Flavio añadió que "ya se sabe que TNT Sports no va a seguir con el fútbol, la cantidad de gente que contrata el Pack Fútbol es muy poca porque la gente ya se dio cuenta de que estos personajes, todo el tiempo y sin disimular, se convierten en mercenarios". Por último, aseveró que "ESPN debe reconstruir en base a amigarse con la Selección, ¿y cómo lo va a hacer? Sacando de a poco el lastre que quedó. La televisión se ve mucho menos que antes, pero los precios siguen siendo los mismos y hay que levantar el muerto".