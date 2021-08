¡Arde Boca! Sebastián Villa volvió al país y destrozó a Riquelme: "Voy a hablar"

El colombiano Sebastián Villa volvió a Argentina y en medio de la polémica por su situación apuntó a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca.

El colombiano Sebastián Villa protagonizó un nuevo capítulo en su novela con Boca Juniors. El delantero arribó al país luego de su estadía en Colombia y ni bien bajó del avión habló con varios medios presentes. Mencionó su situación actual y sobre el cierre de la entrevista apuntó contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol del "Xeneize".

"Estoy bien, que es lo más importante. Fui a Colombia para estar con mi mamá por un tema de salud y ya estoy de nuevo en el país", esbozó el colombiano. Además, contó cómo seguirá su situación con el club luego de llegar a Argentina: "Yo tengo contrato con Boca Juniors, tengo que hacer mi cuarentena y ahora estoy esperando a mis representantes para ver qué solución vamos a tener a todo esto que ha pasado", afirmó.

Por último ante la pregunta de los periodistas presentes por si habló con alguien del club en estos días, el exjugador de Deportes Tolima respondió: "No hablamos con nadie del cuerpo técnico". Mientras que sobre Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol declaró: "No me contestan" y dejó la puerta abierta a una posible declaración en las próximas semanas: "Después de que pasen los días del aislamiento voy a hablar".

A principios del mes de agosto, Villa compartió una foto con su madre en Instagram mostrando la razón principal por la que volvió a su país. Acompañó la imagen con unas palabras dedicadas al "Xeneize" y a sus hinchas: "En ningún momento voy a ser desagradecido con Boca, al contrario. Estaré agradecido eternamente, con el club y sus hinchas. Soy muy feliz cada vez que me toca vestir estos colores y los seguiré siendo", sentenció.

El video que lo complica

En las últimas horas se viralizó un video del jugador en medio de una fiesta cantando y bailando. Desde el club no comunicaron nada pero se espera otra sanción severa. No será la primera en estos meses ya que al colombiano le descontaron parte de su sueldo por las reiteradas ocasiones en las que faltó a los entrenamientos.

Un jugador clave acelera su vuelta

Eduardo "Toto" Salvio está cada vez más cerca de regresar al primer equipo de Boca. El exjugador de Lanús está en la última etapa de la recuperación de la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y a mediados del mes de septiembre se sumaría al resto del plantel "Xeneize".