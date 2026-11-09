TC2000: Valentín Yankelevich se probará en el GT World Challenge tras su victoria en General Roca

El domingo pasado, Valentín Yankelevich hizo realidad uno de sus sueños en el automovilismo al obtener su primera victoria en el TC2000 en el Autódromo Parque Ciudad General Roca. Allí, el oriundo de Capital Federal se impuso con su Toyota Corolla Cross de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia por delante de sus compañeros Matías Rossi y Emiliano Stang, que terminaron segundo y tercero, respectivamente.

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Ahora bien, tras su triunfo en la décima fecha del Turismo Competición 2000, el piloto porteño sorprendió al anunciar que se tomará el avión rumbo a Italia para participar de unas pruebas en el GT World Challenge. Durante una reciente entrevista con Campeones, Yankelevich reveló que fue contactado por la escudería italiana Dinamic GT para participar de unos test en Misano al mando de un Porsche GT3 de Silver Cup.

Si bien se trata de una notable oportunidad para lanzarse al automovilismo internacional, el piloto de Toyota Gazoo Racing advirtió que lo siente más como un desafío que como una ventana para competir fuera del país. “Lo tomo solo como una prueba, pero quiero probarme a mí mismo y ver cómo estoy parado”, afirmó Yankelevich durante su visita al programa “Mesa de campeones” el lunes pasado tras su triunfo en General Roca.

“No será para definir algo el año que viene”, agregó el ganador de la décima fecha del Turismo Competición 2000, que solamente piensa en su visita a Italia como una manera de desafiarse a sí mismo. Por lo tanto, es esperable que Valentín se mantenga un año más en el certamen de Tango Motorsports, sobre todo si se considera su hambre por consagrarse en dicha competencia, tal como lo manifestó hace unas semanas.

Y es que actualmente Toyota tiene los mejores coches en el TC2000, con Rossi como líder del campeonato y vigente campeón, por lo que Yankelevich había adelantado sus ganas de poder pelear por el título. Claro que una oferta formal por parte de Dinamic GT podría llegar a cambiar todo, sobre todo considerando la importancia que supondría correr en el Viejo Continente como representante de nuestro país.

El porteño viene de obtener su primer triunfo en TC2000.

Posiciones del TC2000 tras General Roca