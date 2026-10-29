El guiño de Valentín Yankelevich a Toyota con la mira en la siguiente temporada del TC2000: “Me encantaría”

A pesar de compartir los boxes con Matías Rossi y Emiliano Stang, la temporada no ha sido sencilla para Valentín Yankelevich en el TC2000, donde marcha séptimo en la tabla a solo tres fechas del cierre del campeonato. En este contexto, el oriundo de Capital Federal advirtió que tiene planes de continuar bajo la órbita de Toyota en la siguiente edición del certamen, aunque reconoció que todavía no inició conversaciones con el equipo al respecto.

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En una reciente entrevista con Carburando, el piloto porteño advirtió que le gustaría quedarse en Toyota Gazoo Racing con la esperanza de tener un mejor desempeño en 2027 y ser uno de los contendientes al título. “No tengo nada definido, no hablé nada con el equipo, pero no tengo dudas de que ya va a llegar esa charla. A mí me encantaría quedarme con Toyota. Creo que sería un buen año para ya empezar a pelear el campeonato”, comenzó.

De hecho, Valentín reveló que creía que iba a tener mejores oportunidades en la presente temporada, aunque no se esperaba que los inconvenientes con el Toyota Corolla Cross y su bajo rendimiento en algunas carreras lo alejen tanto de la punta. “Honestamente pensé que podía pelearlo este año pero por distintas cosas como el funcionamiento mío y del auto no se dio”, agregó al respecto.

A pesar de esto, el porteño considera que todavía tiene chances de llevarse al menos una alegría antes de que termine el año, de manera que mantiene su foco puesto en las tres carreras que quedan por delante. “Estoy concentrado en terminar bien el año lo más arriba posible y ver si puedo subirme a algún podio o ganar alguna carrera, creo que este fin de semana es una buena oportunidad para eso per veremos qué pasa”, acotó.

De ahí que Yankelevich haya enviado su mensaje a Toyota sobre sus planes de mantenerse en su actual equipo, mostrando su compromiso con la marca si le dieran el poder de elección. “Si yo pudiera elegir donde correr el año que viene, elegiría quedarme acá con Toyota”, cerró.

El TC2000 volverá este fin de semana en Río Negro.

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