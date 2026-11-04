TC2000: Tango Motorsports confirmó el regreso de la competencia a Olavarría después de 20 años

Tras la victoria de Valentín Yankelevich en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca de Río Negro el domingo pasado, el TC2000 todavía tenía que definir cuál iba a ser su siguiente parada en el calendario, que se retomará en unas semanas. Si bien ya había estado en revisiones hace unos meses, este martes finalmente se confirmó el regreso de Olavarría, que volverá a albergar una fecha de la categoría este mes.

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A través de sus canales oficiales, Tango Motorsports, actual promotor del TC2000, confirmó que el Autódromo Hermanos Emiliozzi será la sede de la decimoprimera fecha de la temporada, a disputarse en el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. El trazado olavarriense no forma parte de la categoría desde el 12 de marzo de 2006, ocasión en la que Gabriel Ponce de León obtuvo la victoria con el Ford Focus del equipo Ford YPF.

De esta manera, se trata de una espera de veinte años para la localidad bonaerense, que vio girar el TC2000 por primera vez en mayo de 1998, cuando Omar “Gurí” Martínez se hizo con el triunfo con el Honda Civic. De hecho, ambos pilotos mencionados son los máximos ganadores en Olavarría con dos triunfos cada uno en este certamen, además de que Ponce de León sigue en la competencia, ahora con el Toyota de Corsi Sport.

Por otra parte, el comunicado también reveló que el TC2000 no estará solo en Olavarría, sino que compartirá el circuito con el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y a la Fiat Competizione. “Este será el regreso de la categoría al trazado olavarriense luego de 20 años y la primera vez para los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia”, agrega el informe publicado en el sitio oficial de la competencia.

Vale la pena mencionar que todavía resta definirse dónde se llevará a cabo la última fecha del campeonato, que está programada para disputarse el 13 de diciembre. En cuanto a cómo llegará el certamen al Hermanos Emiliozzi, la tabla está siendo liderada por Matías Rossi, aunque seguido de cerca por Franco Vivian, mientras que en equipos se impone Toyota Gazoo Racing por casi cien puntos.

Olavarría cumplió con los requisitos para volver al TC2000.

Posiciones del TC2000 tras General Roca