Ford vs. Chevrolet: cuál ganó más títulos en la historia del TC2000

La rivalidad entre Ford y Chevrolet es prácticamente inseparable del automovilismo argentino. Nació y creció fundamentalmente alrededor del Turismo Carretera, pero también tuvo capítulos importantes dentro del TC2000, donde ambas marcas consiguieron campeonatos, victorias y algunos de los autos más recordados de la categoría.

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Sin embargo, cuando se comparan exclusivamente los títulos de pilotos, existe un ganador claro. Ford consiguió 10 campeonatos en la historia del TC2000, mientras que Chevrolet acumula 5. Es decir, el Óvalo duplica actualmente al Moño en cantidad de coronas.

Los 10 campeonatos de Ford en la historia del TC2000

El primer título de Ford llegó en 1984. Mario Gayraud se consagró con el recordado Ford Taunus, iniciando una etapa de enorme protagonismo para la marca. Un año después, Rubén Daray volvió a llevar al Óvalo hasta lo más alto, esta vez con el Ford Sierra XR4. Después llegaron los años del Escort.

Ernesto “Tito” Bessone fue campeón en 1996 y Henry Martin lo consiguió en 1997. Más adelante, Daniel Cingolani ganó el campeonato de 2000 y Gabriel Ponce de León hizo lo propio en 2001. El propio Ponce de León volvió a consagrarse en 2003 y 2005, ya con el Ford Focus. Los últimos títulos llegaron con Norberto Fontana en 2010 y José María “Pechito” López en 2012.

Precisamente esa corona de López fue especial: se produjo durante la primera temporada de la denominada era Súper TC2000. Desde entonces, Ford no volvió a ganar un campeonato en la categoría.

Los cinco títulos de Chevrolet

La historia de Chevrolet como campeón comenzó bastante después.

Su primera corona llegó en 2004 con Christian Ledesma, que se consagró conduciendo un Chevrolet Astra. Después apareció Matías Rossi. El piloto de Del Viso consiguió dos campeonatos consecutivos para la marca, en 2006 y 2007, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del equipo oficial.

Hubo que esperar hasta 2016 para volver a ver a un Chevrolet campeón. Ese año Agustín Canapino obtuvo el título con el Cruze durante la etapa del Súper TC2000. Y cinco años más tarde volvió a hacerlo. En 2021, Canapino consiguió su segunda corona personal con la marca y le entregó a Chevrolet su quinto campeonato en el historial.

¿Ford es entonces la marca más campeona?

No. Aunque supera ampliamente a Chevrolet, Ford ocupa actualmente el segundo lugar entre las marcas con más campeonatos de pilotos en la historia de la categoría.

La líder es Renault, con 14 títulos. Detrás aparece Ford con 10, mientras que Volkswagen, Chevrolet y Toyota tienen cinco cada una al cierre de la temporada 2025.

Por eso, la comparación directa entre los dos grandes rivales históricos del automovilismo argentino favorece claramente al Óvalo: Ford ganó 10 campeonatos contra cinco de Chevrolet en el TC2000. Una diferencia considerable que refleja, sobre todo, la enorme presencia que tuvo la marca durante las décadas de 1980, 1990 y 2000.