Un autódromo histórico del TC está listo tras las obras y sueñan para el 2025

El TC se prepara para estar otra vez en un autódromo icónico en el 2025.

Las autoridades de un autódromo histórico del TC dejaron atrás el escándalo con la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) y tienen todo listo para volver a recibir a la categoría desde el 2025 en adelante. De hecho, a través de los canales oficiales publicaron cada una de las reformas que le fueron haciendo al circuito en los últimos meses como para dejarlo en las mejores condiciones posibles.

Se trata nada menos que del Ciudad de Paraná en Entre Ríos, el cual los fanáticos del automovilismo argentino disfrutan desde su inauguración el 7 de diciembre de 1969. Sin embargo, dicho certamen recién debutó allí el 10 de agosto de 1997, cuando ganó el "Flaco" Juan María Traverso con el Chevrolet. A partir de esa época, hubo 31 competencias hasta la última del 29 de septiembre del 2024, cuando se impuso Diego Ciantini con el "Chivo".

Por si fuese poco, en Paraná también se presentaron a lo largo de estos 45 años otros torneos con menor repercusión, como por ejemplo el TC2000, el Top Race, el Turismo Nacional (TN), el Turismo Pista, la Fórmula Renault Argentina y la Fórmula Metropolitana. Sin embargo, la ACTC lo había sancionado en mayo pasado sin demasiadas explicaciones al respecto.

En la actualidad, desde el Club de Volantes Entrerrianos (CVE) difundieron las imágenes de cómo quedó el circuito luego de las reformas correspondientes. Allí, por ejemplo, se arregló el túnel que conectará al ingreso a la zona de boxes con los autos. Habrá cambios en otros sectores y puede haber variantes en los baños, en las tribunas y más inversión en la infraestructura del trazado en general.

El gran objetivo es inaugurar el campeonato del TN (Turismo Nacional) con la fecha que concluirá el domingo 23 de febrero del 2025. Así y todo, el sueño principal pasa por tener de nuevo al TC, que por ahora sólo definió oficialmente las primeras tres jornadas del calendario de la próxima temporada. La chance más concreta es que allí se lleven a cabo la 11° o la 12° presentación, es decir el 14 de septiembre o el 5 de octubre.

Las fotos de las obras en el autódromo de Paraná, Entre Ríos

Avanzan con todo las obras en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, para recibir al TC.

Cuando la ACTC desafectó al autódromo de Paraná

A través de su página web y de los canales oficiales, la institución que rige la categoría más popular del automovilismo argentino fue breve pero contundente el miércoles 22 de mayo de 2024. De hecho, detalló que "en el día de la fecha, la Asociación Corredores Turismo Carretera informa que ha sido desafectado de las competencias fiscalizadas por la entidad el autódromo Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos". Por último, sin haber dado demasiadas explicaciones, sentenció hace casi cuatro meses: "Las competencias a realizarse serán comunicadas por nuestros medios de comunicación habituales".

La respuesta desde Entre Ríos: "No nos convocaron"

Según el programa de radio de Carburando, "a la gente del Club de Volantes entrerrianos le sorprendió el comunicado de la ACTC". Además, revelaron al aire que "fue una decisión inconsulta y unilateral de la ACTC, ya que el Club de Volantes entrerrianos no fue convocado por este tema del porqué desafectar el circuito". Incluso, ventilaron que "ellos no tienen ningún conflicto con la ACTC ni con la CDA (Comisión Deportiva Automovilística), les duele mucho y les hubiese gustado que los convocaran". En la misma línea, puntualizaron en que "no fue un buen momento porque no lo esperaban...".

A la hora de analizar los pasos a seguir, desde la capital entrerriana avisaron que "por ahora simplemente van a esperar para conocer los motivos, pero por último aclararon que el autódromo está perfectamente operativo y con todos los servicios disponibles para la práctica del automovilismo deportivo a nivel nacional". "La gente de Paraná no sabe por qué desafectaron el circuito, es uno de los ejemplos y de los que más gente convoca", concluyeron.

El historial de victorias por pilotos del TC en Paraná

Juan María Traverso (Chevrolet) en agosto de 1997.

Miguel Etchegaray (Ford) en noviembre de 1997.

Rafael Verna (Ford) en octubre de 1998.

Guillermo Ortelli (Chevrolet) en junio de 1999.

Guillermo Ortelli (Chevrolet) en agosto del 2000.

Christian Ledesma (Chevrolet) en agosto de 2001.

Guillermo Ortelli (Chevrolet) en junio de 2002.

Juan Manuel Silva (Ford) en octubre de 2003.

Christian Ledesma (Chevrolet) en agosto de 2004.

Omar Martínez (Ford) en agosto de 2005.

Norberto Fontana (Dodge) en abril de 2006.

Marcos Di Palma (Chevrolet) en agosto de 2006.

Christian Ledesma (Chevrolet) en mayo de 2007.

Christian Ledesma (Chevrolet) en octubre de 2007.

Eduardo Ramos (Ford) en junio de 2008.

Guillermo Ortelli (Chevrolet) en octubre de 2008.

Mariano Werner (Ford) en octubre de 2009.

Mariano Altuna (Chevrolet) en octubre de 2010.

Néstor Girolami (Torino) en agosto de 2011.

Leonel Pernía (Chevrolet) en marzo de 2012.

Gabriel Ponce de León (Ford) en agosto de 2012.

Diego Aventín (Ford) en septiembre de 2013.

Matías Rossi (Chevrolet) en febrero de 2014.

Omar Martínez (Ford) en agosto de 2015.

Guillermo Ortelli (Chevrolet) en agosto de 2016.

Jonatan Castellano (Dodge) en junio de 2017.

Matías Rossi (Ford) en septiembre de 2018.

Mauricio Lambiris (Ford) en septiembre de 2019.

Juan Cruz Benvenuti (Torino) en mayo de 2021.

Leonel Pernía (Torino) en agosto de 2022.

Diego Ciantini (Chevrolet) en septiembre del 2024.

El historial de triunfos del TC en Paraná por marca

15 victorias de Chevrolet.

11 victorias de Ford.

3 victorias de Torino.

2 victorias de Dodge.

