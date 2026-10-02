TC Pick Up: las duras sanciones que recibió Mariano Werner tras la final en Balcarce

El fin de semana pasado, Mariano Werner salió desde la pole en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, donde cruzó la línea de meta en el cuarto lugar por la octava fecha del TC Pick Up. Sin embargo, los comisarios decidieron excluir al oriundo de Paraná por incumplimiento en la normativa de la compresión del motor, a lo que ahora se suman dos nuevas sanciones que fueron comunicadas este martes por la ACTC.

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¿Por qué la ACTC sancionó a Mariano Werner en el TC Pick Up?

Después de los análisis realizados durante los días posteriores a la carrera, la Comisión Asesora y Fiscalizadora emitió un comunicado informando sobre una dura sanción económica al piloto entrerriano. Y es que por infringir el reglamento técnico, Werner deberá abonar un monto de 20 millones de pesos que, como ocurre con cada multa emitida por la ACTC, deberá abonarse a la cuenta de la Fundación Favaloro.

“Aplicar al Piloto de TC Pick Up Mariano Werner, la sanción de multa de pesos 20.000.000, responsable de Infringir el ART N° 36 del Reglamento Técnico de TC Pick Up 2026, (Compresión), la que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC a la Fundación Favaloro”, dice el comunicado. El plazo para el pago de esta multa será hasta la próxima fecha, es decir que el paranaense tiene tiempo hasta mediados de octubre para abonar dicho monto.

Al fondo de la grilla: la doble penalización que condiciona el futuro del campeón

Pero la cosa no termina ahí, puesto que la CAF también le dio una penalización deportiva al campeón del TC Pick Up 2023, ya que deberá salir del fondo en la próxima final a la que se presente. “Aplicar al Piloto de TC Pick Up Mariano Werner, la sanción de largar en la última posición en la Próxima Final que participe, por Infringir el ART. N° 36 del Reglamento Técnico TC Pick Up 2026”, agregó la ACTC.

La sanción al motorista: 10 millones de pesos por la infracción técnica

Además de todo esto, la CAF también le aplicó una sanción económica al motorista Guillermo Pianca, responsable de la infracción en la compresión del motor de la Foton Tunland G7. “Aplicar al Sr. Guillermo Pianca, preparador del Motor de la TC Pick Up N° 3 perteneciente al Piloto Mariano Werner, la sanción de multa de pesos 10.000.000 por Infringir el ART. N° 36 del Reglamento Técnico”, cierra el comunicado.

La próxima fecha todavía no tiene sede definida.

Posiciones de la Copa de Oro del TC Pick Up