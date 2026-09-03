Se supo cual es la lesión de Leandro Paredes y cuando podría jugar en Boca

Antes de que el partido decantara en los penales, Boca sorprendió a todos sus hinchas con una modificación que no estaba en los planes de nadie y esto es producto de que Leandro Paredes se marchó del campo de juego. En un encuentro de gran dificultad como lo fue contra Vélez en el marco de la Copa Argentina, es algo impensado salvo que haya una lesión. Algo que se terminó de confirmar después.

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"Leo Paredes no está lesionado porque salió del partido en el momento justo. El mediocampista de Boca apunta a llegar bien al juego con San Pablo", expresó el periodista Leandro Aguilera. Si se repasa la crónica, el cambio se dio a los 86 minutos y esto provocó que los hinchas presentes piensen en lo peor de cara a lo que se acerca en el calendario.

El hecho de que se haya registrado el ingreso de Carlos Palacios por Leandro Paredes fue extraño y obligó a una pregunta al entrenador en la conferencia de prensa para conocer el motivo detrás de esta decisión. "Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos", informó Rodolfo Arruabarrena.

De acuerdo con los trascendidos, se trataría de una vieja lesión que no terminó de curarse del todo y que le está provocando a Leandro Paredes determinados problemas para jugar. El hecho que haya partidos importantes en el calendario genera que la lesión en el isquiotibial izquierdo no se haya ido del todo. La misma suele manifestarse con determinados dolores que lo obligan a frenar.

Las imágenes que se desprenden de la transmisión oficial muestran al capitán de Boca en el banco de suplentes, siendo atendido por personal médico. Le colocaron hielo en la cara posterior de la pierna izquierda y, cuando se registró la victoria desde el punto penal, fue visto caminando con cierta dificultad. Pero se estima que estará en condiciones frente a San Pablo, aunque antes debe descansar para que la molestia no se termine transformando en algo más serio con el paso de las horas.

Esto permite entender que el Xeneize no podrá contar con la presencia de su capitán de cara al partido que se disputará el próximo sábado 5 de septiembre en la provincia de Mendoza frente a Gimnasia y Esgrima. La cercanía con el duelo frente a San Pablo y la molestia sufrida son señales que el cuerpo del jugador manda para que se frene la actividad de manera inmediata.

El calendario de Boca con sus partidos locales e internacionales