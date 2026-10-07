Sorpresa en TyC Sports por el anuncio de la vuelta de un programa histórico: "Muy pronto"

TyC Sports anunció el regreso de un histórico programa que dejó su huella en el reconocido canal deportivo. En las últimas horas, desde las redes de la señal, realizaron diferentes posteos dando indicios de su vuelta y algunos periodistas que forman parte también lo comunicaron. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender en el fútbol argentino teniendo en cuenta que Estudio Fútbol se mantuvo durante años entre los más vistos en la televisión y ahora volverá con algunas figuras.

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Vuelve Estudio Fútbol: un programa histórico de TyC Sports

A través de una publicación en Instagram hace algunas horas, Marcelo Palacios, Gastón Recondo, Germán García Grova, Guido Bercovich y Matías Errecalde compartieron imágenes del estudio donde tendrá lugar el programa y su clásica música sonando de fondo. A su vez, en X (ex-Twitter), el canal subió el mismo video con la frase: "¿Vuelve?". De esta manera, dieron indicios de quiénes serían los integrantes, pero no de la fecha de regreso.

Cuándo vuelve Estudio Fútbol y quiénes serán los periodistas de la mesa

Todavía no hay detalles al respecto de quiénes serán los que participen del programa. Si bien la publicación mencionada incluye a varias figuras del canal, lo cierto es que tampoco está confirmado oficialmente que trabajarán allí. Por otro lado, se espera el anuncio de la fecha de regreso, como también del horario de un ciclo que mayormente tenía lugar de lunes a viernes al mediodía.

Estudio Fútbol vuelve a la pantalla de TyC Sports

Murió el cantante del tema de Estudio Fútbol: el mensaje de TyC Sports

TyC Sports anunció que murió un símbolo del canal de televisión, más precisamente vinculado con el histórico programa Estudio Fútbol. A través de los canales oficiales de sus redes sociales, la señal de TV perteneciente al Grupo Clarín confirmó que falleció Joel Jáuregui Saldaña, el vocalista de la canción La vida no es la misma sin fútbol, que fue el tema de apertura del mencionado ciclo durante más de una década al aire.

Se trató de un vocalista de rock, escritor de canciones y productor mexicano nacido en Monterrey que falleció a los 57 años el sábado 15 de marzo del 2025, como consecuencia de una cirrosis hepática. Fue el creador del género llamado FutRock y se destacó, tanto en su país como a nivel internacional. De hecho, en la Argentina llegó a la fama de la mano de TyC allá por el 2013. De hecho, alguna visitó el estudio del canal de cable deportivo del Grupo Clarín y deleitó en vivo a los periodistas que comandaban el ciclo hace más de una década: Alejandro Fabbri, Horacio Pagani, Gastón Recondo y Marcelo Palacios principalmente.