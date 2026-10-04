Sorpresa por lo que dijo Dibu Martínez sobre dónde le gustaría retirarse: "Algún día"

Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió a todos con sus declaraciones, después de la goleada de la Selección Argentina por 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental de River Plate. Consultado acerca de dónde le gustaría retirarse, el arquero de Chelsea de Inglaterra respondió sin dudarlo en la zona mixta tras el amistoso internacional en la cancha del "Millonario".

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El guardavalla de 34 años y 1.95 metro aseguró que se ilusiona con "colgar los botines" en su Mar del Plata natal, donde comenzó como futbolista cuando era muy pequeño. Sin embargo, no especificó si sueña simplemente con disputar una fecha FIFA en el estadio José María Minella o volver a alguno de los clubes que lo formaron en "La Feliz": Urquiza, Talleres o San Isidro. “Siento mucho el cariño cada vez que voy y me gustaría ir a jugar a Mar del Plata algún día”, se sinceró el ex Independiente.

Dibu Martínez habló de todo: la final del Mundial 2026, la despedida de Lionel Messi y el futuro de la Selección Argentina

Consultado al respecto de lo que sucedió con él anímicamente luego de la derrota frente a España en la definición de la Copa del Mundo, el experimentado arquero detalló: “Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo... Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien". "Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible”, aclaró.

Acerca del paupérrimo e impresentable adversario al que enfrentó en este caso como Burkina Faso, el marplatense repasó: “Al final, Jordania me llegó una vez y me metió un gol en un Mundial, Egipto también. Cualquiera te puede meter un gol. Para mí es un orgullo tener el arco en cero, sea cual sea el rival”.

Dibu Martínez sorprendió y dijo dónde le gustaría jugar antes de retirarse.

Con relación al futuro de la "Albiceleste", "Dibu" Martínez opinó que “quedaron muchos chicos". Incluso, mencionó: "Obviamente Ota (Nicolás Otamendi), Leo (Messi), Fideo (Ángel Di María) nos dejaron mensajes y mucho amor para esta Selección y trataremos de representar, no sólo a ellos sino al país. Vamos al Interior, estamos con los jóvenes, representamos eso”.

En la antesala a la despedida de Messi contra Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, el guardameta acotó: “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”. Y concluyó: “Intenté ayudarlo lo más posible, él lo sabe, siempre hablamos de eso. Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios. El martes quiero verlo disfrutar y sonreír. Hablamos, viene el domingo a la noche y hacemos un asado en el predio”.

Los números de Dibu Martínez en la Selección Argentina