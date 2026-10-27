Simulador de la Primera Nacional: resultados, pronóstico de los partidos y cruces

El simulador de la última fecha de la Primera Nacional en el Ascenso.

Se viene la última fecha de la Primera Nacional 2026 en el fútbol argentino, con una definición apasionante tanto en la parte alta de ambas zonas como en el sector bajo. Mientras que Ferro y Godoy Cruz de Mendoza lideran en el Grupo A, Acassuso y San Miguel son los dos últimos allí. Cargá los resultados

{{{htmlAmp}}}

El simulador de la última fecha de la Primera Nacional: pronosticá los resultados

Los días y horarios de la última fecha de la Primera Nacional 2026

Sábado 31 de octubre

A las 15 horas



• San Telmo vs. Central Norte.



• Acassuso vs. Ferro (se juega con ambas parcialidades en el estadio de Estudiantes de Caseros).



• San Miguel vs. Deportivo Madryn.



• Godoy Cruz vs. Almirante Brown.



• San Martín (SJ) vs. Gimnasia de Jujuy.



• Güemes vs. Temperley.



• Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú (M).



• Agropecuario vs. Almagro.



• Atlanta vs. Midland.

A las 15:30:



• Morón vs. Ciudad de Bolívar.



• Los Andes vs. Mitre (SE).





A las 17:



• Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba.



• Colón vs. Defensores de Belgrano



• Gimnasia y Tiro (S) vs. Quilmes.



• San Martín de Tucumán vs. Colegiales.

Lunes 2 de noviembre

A las 13:



• All Boys vs. Estudiantes (BA).

A las 15:



• Atlético de Rafaela vs. Patronato.



• Chacarita vs. Nueva Chicago (duelo clave en la pelea por la permanencia).

Ferro irá por una victoria clave frente a Acassuso de visitante.

Ferro, a un paso de la final por el primer ascenso

A falta de dos fechas, Ferro Carril Oeste lidera la Zona A con 65 puntos, cinco más que Godoy Cruz. El "Verde" recibirá a Chaco For Ever el sábado 24, a las 16, y cerrará visitando a Acassuso. Si gana el sábado, el equipo de Juan Manuel Sara se asegurará el primer puesto. Incluso podría clasificar con una derrota si Godoy Cruz no vence a Mitre en Santiago del Estero.

En la Zona B, la pelea está abierta: Tristán Suárez suma 62 puntos, Temperley tiene 60, y Gimnasia de Jujuy y Atlanta acumulan 58. El conjunto de los Bohemios se medirá frente a los jujeños en la fecha 35, por lo que uno de los dos quedará sin chances de alcanzar la final.

Cómo sigue la definición

Los ganadores de cada zona jugarán una final a partido único, en cancha neutral, por el primer ascenso a la Liga Profesional. Se disputaría el fin de semana del 7 de noviembre.

El resto de los clasificados irá al Reducido por el segundo ascenso, que se jugará entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre. En la Zona A ya tienen su lugar Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón, Ciudad de Bolívar, Almirante Brown y Estudiantes de Caseros, además del equipo que no gane la zona entre Ferro y Godoy Cruz. En la Zona B pelean por esos lugares Gimnasia y Tiro, Midland, Colegiales, Deportivo Maipú, los dos San Martín y Atlético de Rafaela.

La lucha por la permanencia

Güemes de Santiago del Estero ya descendió al Federal A, y quedan otros tres lugares por definir. En la Zona B están comprometidos Nueva Chicago (36), Chacarita (36), Patronato (37), Quilmes (39) y Agropecuario (40). Chicago y Chacarita se enfrentarán en la última fecha.

En la Zona A, San Miguel (32) está último, seguido por Acassuso (33), All Boys (35), Central Norte de Salta (37), San Telmo (38) y Defensores de Belgrano (38). Si hay igualdad de puntos en la zona de descenso, se jugará un desempate en cancha neutral.