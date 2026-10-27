Una nueva temporada del fútbol argentino está llegando a su fin y todo indica que en 2027 el formato del campeonato de Primera División será muy diferente al implementado tanto en 2025 como en 2026. El próximo jueves 29 de octubre habrá una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA presidida por Claudio "Chiqui" Tapia y los dirigentes aprobarían modificaciones correspondientes al año próximo. Las mismas incluirían el "todos contra todos" -lo cuál no sucede desde 2024- como así también los playoffs habituales.

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Cómo sería el nuevo formato del torneo de Primera del fútbol argentino en 2027

Todo indica que se mantendrían los 30 equipos aunque no está confirmado, según pudo saber El Destape, pero en caso de que esto suceda serían 15 fechas -14 y una de clásicos- en la primera mitad del año de las cuales quedarán los 16 mejores, que se medirán desde octavos de final en adelante para definir al primer campeón. Una vez que se reanude, se disputarán los 15 partidos restantes y nuevamente habrá mata-mata para que se consagre otro club. De esta manera, habrá dos campeones asegurados y a ellos se sumará el de la tabla anual, que saldrá de los 30 encuentros que juegue cada uno.

Esta también servirá para determinar como será la clasificación a las Copas internacionales del 2027 tal como sucedió en 2026 y un club descenderá, mientras que otro lo hará por promedios. Ya en 2028, el campeonato se llevaría a cabo de la misma manera pero con las localías invertidas. Así, quedarían descartadas las dos zonas como es habitual y que un equipo avance a los playoffs con menos puntos que otro que quede afuera, lo cuál haría más equitativa la clasificación. Lo que se mantendrá es la cantidad de títulos (Apertura, Clausura, Anual, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones).

El posible nuevo formato del fútbol argentino para el 2027

Cómo será el formato de la Primera Nacional en 2027

Según informaron fuentes cercanas a El Destape, aún no está confirmado el formato para esta categoría. Si se mantiene, serán dos zonas de 18 equipos de las cuales saldrán dos líderes que se medirán en una final para buscar el primer ascenso. El segundo saldrá del Reducido que jugarán el perdedor de dicho encuentro sumado a los que queden del segundo al octavo de cada grupo. Por otro lado, en cuanto al descenso, el plan de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia es que vuelvan los promedios y los dos últimos de cada zona en la Primera Nacional desciendan directamente, mientras que el antepenúltimo de los directamente afiliados se mida contra uno de la B Metrpolitana y el de los indirectamente afiliados lo haga contra uno del Federal A.

Por último, tanto en la Primera B como en la Primera C (la tercera y cuarta categoría, respectivamente) habrá una Promoción para ascender y otra para descender, más allá de los ascensos y descensos directos de cada división. De esta manera, cambiaría el panorama para el resto de las divisiones del fútbol argentino que ya cuenta con los ascendidos Excursionistas (a Primera Nacional) y Luján (de la C a la B Metro), además de los descendidos Estudiantes de Río Cuarto de Primera, Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero de la Primera Nacional, Ituzaingó de la B Metropolitana y el desafiliado Muñiz de la Primera C.

La frase que desató la incógnita con respecto al formato de Primera en 2027

Guillermo Barros Schelotto habló en el ciclo Estudio Fútbol en TyC Sports acerca de esta cuestión y deslizó un mensaje que no tardó en viralizarse. El ídolo de Boca Juniors y actual DT de Vélez Sarsfield contó que le dijeron que "se vuelve a jugar todos contra todos". Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial acerca de esta modificación que volvería a cambiar el fútbol de nuestro país una vez más en poco tiempo.